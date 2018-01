ரகசிய காப்பை மீறி செயல்பட்டு வரும் கிரண்பேடி ; புதுவை அமைச்சர் புகார்

புதுச்சேரி: துணை நிலை ஆளுநர் கிரண்பேடிக்கு புதுச்சேரி பற்றியே தெரியவில்லை என அம்மாநறி அமைச்சா் கந்தசாமி கூறியுள்ளார். மாநில முன்னேற்றம் மற்றம் நலத்திட்டங்களை தடுக்கும் வகையில் அவர் செயல்படுவதாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார். ரகசிய காப்பை மீறி செயல்பட்டு வரும் கிரண்பேடிக்கு எதிராக பிரதமர் மோடிக்கு கடிதம் எழுத உள்ளதாக கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

