ஈரோடு : ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூரில் அரசுப் பேருந்தை அதிமுக எம்.எல்.ஏ. ராஜகிருஷ்ணன் இயக்குகிறார். தமது ஓட்டுநர் உரிமத்தை காவல்துறையிடம் காண்பித்துவிட்டு ஈரோட்டில் இருந்து அந்தியூர் வரை பேருந்தை இயக்குகிறார்.

