டெல்லி : மதுரையில் ஜனவரி 7 அன்று ரஜினி ரசிகர்கள் கிடா விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளனர். விருந்தை தடுத்து நிறுத்தும் வகையில் ரஜினிகாந்த்துக்கு பீட்டா அமைப்பு கடிதம் அனுப்பியுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Rajinikanth to beta system letter

New Delhi: on January 7 in Madurai, Rajni fans have a dinner or a supper organised by the Rams. The Feast was to prevent weight