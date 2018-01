போராட்டத்தைக் கைவிட்டு பணிக்குத் திரும்ப வேண்டும்: போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ள் போக்குவரத்து ஊழியர்கள் போராட்டத்தைக் கைவிட்டு உடனடியாக பணிக்குத் திரும்ப வேண்டும் என உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

போக்குவரத்து ஊழியர்கள் புதிய ஊதிய ஒப்பந்த பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிவடைந்ததால், போக்குவரத்து ஊழியர்கள் தமிழகம் முழுவதும் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

போக்குவரத்து தொழிலாளர் போராட்டம் தொடர்பாக நீதிமன்றம் தானாக முன் வந்து வழக்கை விசாரிக்க வேண்டும் என மனுதாரர் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் விஜேந்திரன் தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி, நீதிபதி அப்துல் குத்தூஸ் அமர்வில் முறையீடு செய்தார்.

பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் போதே போக்குவரத்து ஊழியர்கள் திடீர் வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தால் பொதுமக்கள், மாணவர்கள், வயதானவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும், அதனால் 24 மணிநேரத்திற்குள் அரசு தலையிட்டு சுமுகத் தீர்வு காண உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைத்தார்.

இதுதொடர்பாக தாமாக முன்வந்து சூமோட்டோ வழக்காக விசாரணைக்கு எடுக்க மறுத்த நீதிபதிகள், மனுதாரர் மனுவாக தாக்கல் செய்தால் மட்டுமே விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பபடும் என தெரிவித்தனர். அதன் படி முறையீடு செய்யப்பட்டு அவசர வழக்காக எடுத்து விசாரிக்க உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வு முன் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.

ஆனால் அதை ஏற்க மறுத்த நீதிபதிகள் வழக்கமான வழக்காகத்தான் இதை விசாரிப்போம் என்று தெரிவித்தனர். இதையடுத்து இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இந்திராபானர்ஜி, நீதிபதி அப்துல்குத்தூஸ் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.

வழக்கில் அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான தலைமை வக்கீல் விஜய் நாராயண், ” ஏற்கெனவே 10 கட்டங்களாக பேச்சுவார்த்தை நடந்தது. நேற்றைய பேச்சில் 2.44 மடங்கு உயர்வு வழங்க முடிவெடுத்தோம். தொடக்க நிலை ஊழியர்கள் 25 ஆயிரம், மூத்த ஊழியர்கள் 50 ஆயிரம் ஊதியம் பெறுகின்றனர். 46 சங்கங்களில் 32 சங்கங்கள் ஏற்றுக்கொண்டதாக கையெழுத்திட்டுள்ளன. 14 சங்கங்கள் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை” என்று தெரிவித்தார்.

எதிர் மனுதாரராக போக்குவரத்து சங்கங்கள் சார்பில் யாரும் ஆஜராகவில்லை. இதையடுத்து போக்குவரத்து ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தத்தை கைவிட்டு உடனடியாக பணிக்குத் திரும்ப நீதிபதிகள் அமர்வு உத்தரவிட்டது. ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்கள், செவிலியர்கள் போராட்டங்களின் போதும் நீதிமன்றம் பல அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளது என்று நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டனர்.

வேலை நிறுத்தம் செய்யும் சங்கங்களுக்கு உரிய நோட்டீஸ் கொடுத்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பணிக்கு வராமல் பொதுமக்களுக்காக போக்குவரத்தில் பணியாற்ற மறுப்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அதன் விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டும் என்று கருத்து தெரிவித்த அமர்வு, அரசுத் தரப்பு, 14 போக்குவரத்து சங்கங்கள் தரப்பு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கை வரும் திங்கட்கிழமைக்கு ஒத்திவைத்தது.

English summary

To abandon the struggle to return to work: the high court order to transport employees

Striking transport workers struggle to abandon immediately hit back to work SL