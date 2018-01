திருவாடானை அருகே 11-ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த தானே கழுத்தறுத்து பலி கொடுக்கும் வீரனின் ‘நவகண்டம்’ சிலை கண்டுபிடிப்பு

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடானை வட்டம் சூரம்புலி அருகே செம்பிலான்குடியில் தன் தலையைத் தானே அறுத்து காணிக்கையாகக் கொடுத்த வீரனின் நவகண்ட சிலை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

ராமநாதபுரம் தொல்லியல் ஆய்வு நிறுவனத்தின் தலைவர் வே.ராஜகுரு, ஒருங்கிணைப்பாளர் மோ.விமல்ராஜ் ஆகியோர் திருவாடானை பகுதியில் மேற்கொண்டிருந்த களஆய்வின் போது, செம்பிலான்குடி சிவன் கோயில் அருகில் நவகண்ட சிலையை கண்டுபிடித்தனர்.

இதுபற்றி தொல்லியல் ஆய்வாளர் வே.ராஜகுரு கூறியதாவது,

”வீரர்கள், போரில் தன் அரசனுக்கு வெற்றி கிடைக்கவும், தன் தலைவன் உடல் நலம் பெறவும், ஊரின் நன்மைக்காகவும் காளி, கொற்றவை போன்ற தெய்வங்களை வேண்டிக்கொண்டு, அக்கோயில் முன்பு வாளால் தங்கள் தலையை தாங்களே அறுத்து அத்தெய்வங்களுக்கு காணிக்கையாகக் கொடுப்பர். இதனை கல்வெட்டுகள் ‘தூங்குதலை குடுத்தல்’ என்கின்றன. இந்தகைய வழிபாடு தலைப்பலி, நவகண்டம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

அன்பின் மிகுதியால் தனக்கென வாழாது ஊரின், நாட்டின் நலனுக்காக தன் தலையையோ உடல் உறுப்புகளையோ காணிக்கையாகத் தரும் வழக்கம் தமிழ்நாட்டில் தொன்றுதொட்டு இருந்து வந்துள்ளது. அவ்வாறு உயிர்நீத்த வீரர்களின் வம்சாவழியினருக்கு மன்னர்கள் காலத்தில் நிலம் தானமாக வழங்குவார்கள். இதை உதிரப்பட்டி என்பர். இவ்வாறு இறந்தவர்களை சாவான்சாமி என தெய்வமாக வணங்குகிறார்கள்.

அமர்ந்த, நின்ற அல்லது முழங்காலிட்ட நிலையில் இருக்கும் வீரன், தனது ஒரு கையால் தலைமுடியை பற்றிக்கொண்டு, மறு கையிலுள்ள வாளால் தன் தலையை வெட்டுவது போன்ற அமைப்பில்தான் பெரும்பாலான நவகண்ட சிற்பங்கள் இருக்கும். சிலவற்றில் வீரனின் ஒரு கையிலுள்ள வாள் கழுத்திலும், மற்றொரு கையிலுள்ள வாள் நிலத்தில் குத்தி இருப்பது போன்றும் இருக்கும். வாளை வளைத்து பின்கழுத்தில் இரு கைகளாலும் வெட்டுவது போன்ற சிற்பங்களும் கிடைத்துள்ளன.

நாட்டுக்காக உயிர் துறத்தலை அவிபலி என தொல்காப்பியம் கூறுகிறது. நவகண்டம் பற்றிய செய்திகள் சிலப்பதிகாரம், கலிங்கத்துப் பரணி, தக்கயாகப் பரணி போன்ற நூல்களில் காணப்படுகின்றன.

பாண்டிய நாட்டில், சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புவனம், மல்லல், குன்றக்குடி, விருதுநகர் மாவட்டம் மன்னார்கோட்டை, மதுரை மாவட்டம் தென்கரை, திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி, அம்மையநாயக்கனூர் ஆகிய இடங்களில் ஏற்கனவே நவகண்ட சிற்பங்கள் கிடைத்துள்ளன. ஆனால் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் முதன்முறையாக தற்போது செம்பிலான்குடி சிவன் கோயில் அருகே நவகண்டம் சிலை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

செம்பிலான்குடியில் உள்ள நவகண்ட சிலையில் மேலே கல்வெட்டும், கீழே பீடமும், நடுவில் வீரனின் புடைப்புச்சிற்பமும் உள்ளன. வீரனின் வலது கையில் உள்ள வாள் கழுத்தை அறுப்பது போலவும், இடதுகையில் உள்ள குறுவாள் வயிற்றுப் பகுதியில் இருப்பது போலவும் சிற்பம் அமைந்துள்ளது.

வீரனின் சிற்பம் 2.5 அடி உயரம் உள்ளது. அவர் காலணி அணிந்துள்ளார். அழகிய ஆடை, ஆபரணங்களுடன் சிற்பம் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. முகம் சேதமடைந்துள்ளது. சிற்பத்தின் மேலுள்ள கல்வெட்டு தேய்ந்து அழிந்துள்ளது. இதில் உள்ள சில எழுத்துகளை மட்டும் படிக்க முடிகிறது. இதன் எழுத்தமைதி கொண்டு பாண்டியநாடு சோழர்களின் ஆதிக்கத்தில் இருந்த கி.பி.11 ஆம் நூற்றாண்டில் இச்சிற்பம் அமைக்கப்பட்டிருக்கலாம்.

நவகண்டம் கொடுக்கும் வழக்கம் சோழ நாட்டுப்பகுதிகளில் அதிகமாகக் காணப்படுகிறது. பாண்டிய நாட்டுப்பகுதிகளில் இவ்வழக்கம் பெரியஅளவில் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது என்றார் வே.ராஜகுரு.

2010-ம் ஆண்டில் வெளிவந்த ‘ஆயிரத்தில் ஒருவன்’ என்ற தமிழ்த் திரைப்படத்திலும், காவல் கோட்டம் நாவலை அடிப்படையாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட ‘அரவான்’ என்ற தமிழ்த் திரைப்படத்திலும் நவகண்டம் தருவது போன்ற காட்சிகள் அமைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: The Hindu

English summary

Thiruvadanai, near the 11-century soldier himself from beheading sacrifice ‘ Idol’s ‘ navakandam discovery

Sembilangudi in surambuli near ramnad district thiruvadanai circle cut his head himself, offering