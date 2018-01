ஒரே மாதிரியான கட்டணம் வசூலிக்க கோரிய வழக்கு : போக்குவரத்துத்துறை ஆணையருக்கு உத்தரவு

மதுரை : 2011-ம் ஆண்டின் அரசாணையில் அடிப்படையில் அரசு பேருந்துகளில் ஒரே மாதிரியான கட்டணம் வசூலிக்க கோரி நல்லையம் பெருமாள் என்பவர் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கில் தமிழகத்தில் எத்தனை விதமான பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன எவ்வாறு கட்டணம் நிர்ணயம், வசூல் செய்யப்படுகிறது என்று உயர்நீதிமன்றம் தமிழக அரசுக்கு கேள்வி எழுப்பியுள்ளது. போக்குவரத்துத்துறை ஆணையர், செயலர், உள்துறை முதன்மை செயலர் ஆகியோர் விரிவான பதில்மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும் இந்த வழக்கை பிப்.6-ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உயர்நீதிமன்றம் மதுரைக்கிளை உத்தரவிட்டது.

Source: Dinakaran

