பேருந்து ஊழியர்களின் வேலை நிறுத்த எதிரொலி: அரசு பேருந்தை ஓட்டிச் சென்ற அந்தியூர் எம்.எல்.ஏ.

ஈரோடு: பேருந்து ஊழியர்களின் வேலை நிறுத்தத்தை அடுத்து அந்தியூர் எம்.எல்.ஏ. ராஜகிருஷ்ணன் அரசு பேருந்தை ஓட்டிச் சென்றுள்ளார். அந்தியூர் பகுதி சுற்றிலும் மலைப்பகுதியாக இருக்கும் காரணத்தால், அங்கு இருந்து ஈரோடுக்கு வரும் மக்களுக்கு பேருந்து வசதி கிடைக்கவில்லை. இதன் காரணமாக பல்வேறு பகுதியை சேர்ந்த மக்கள் அந்தியூர் பேருந்து நிலையத்தில் கூடியிருந்தனர். இதனை கருத்தில் கொண்டு அந்தியூர் எம்.எல்.ஏ. ராஜகிருஷ்ணன் தாமாக முன்வந்து அரசு பேருந்தை இயக்கி உள்ளார். அந்தியூரில் இருந்து பவானி வரை அவர் பேருந்தை இயக்கியுள்ளர். பின் பவானி பேருந்து நிலையத்தில் பயணிகளை ஏற்றிக் கொண்டு அந்தியூர் கொண்டு வந்து சேர்த்துள்ளார். இவர் தமது ஓடுநர் உரிமத்தை காலவரிடம் கண்பித்த பின் உரிய அனுமதியுடன் பேருந்தை இயக்கியதாக கூறப்படுகிறது. பயணிகளுக்கு எவ்வித இடையூறு இல்லாமல் இருக்க தம்மால் செய்யக் கூடிய உதவிகளை தாம் செய்ய இருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். எம்.எல்.ஏ. தாமாக முன்வந்து இச்செயலில் ஈடுப்பட்டுள்ளது மக்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

Source: Dinakaran

Employees of the bus strike, the Government drove last bus: echo anthiyur MLA.

