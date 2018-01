‘ஆடுகளுக்கும் உணர்வு உண்டு; உங்கள் பெயரால் நடைபெறும் கிடாவெட்டைத் தடுங்கள்’- ரஜினிக்கு பீட்டா கோரிக்கை

ரஜினியின் அரசியல் வருகைக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ள பீட்டா அமைப்பு, அவரின் ரசிகர்கள் மேற்கொள்ளும் கிடா வெட்டைத் தடுக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக பீட்டா இந்தியா வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில், ”அன்புக்குரிய ரஜினி, உங்களின் அரசியல் வருகைக்கு எங்களின் வாழ்த்துகள். உங்களின் பெயரால் ரசிகர்கள் மேற்கொள்ளும் கிடாவெட்டைத் தடுத்து நிறுத்துங்கள். ஆடுகளுக்கும் உணர்வு உண்டு. அவை தங்களின் இறப்பை விரும்புவதில்லை. தயவுசெய்து அவற்றுக்கு உதவுங்கள்” என்று பதிவிட்டுள்ளது.

முன்னதாக தனியார் நாளிதழ் ஒன்று, மதுரை அழகர்கோயிலில் 1000 ரஜினி ரசிகர் மன்ற உறுப்பினர்களுக்கு, ரஜினி ரசிகர்களே கிடாவெட்டு நடத்துவதாகவும், சென்னை ராகவேந்திரா மண்டபத்தில் கிடா வெட்டி விருந்து வைக்க ஆசைப்பட்ட ரஜினியின் விருப்பத்தை மதுரையில் நிறைவேற்ற உள்ளதாகவும் செய்தி வெளியிட்டிருந்தது.

அத்துடன் ஜனவரி 7-ம் தேதி சிறப்புப் பூஜையுடன் கிடாவெட்டு நடைபெறும் என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

அந்த செய்தி இணைப்பைக் குறிப்பிட்ட பீட்டா அமைப்பு, ரஜினிக்கு இவ்வாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

Source: The Hindu

