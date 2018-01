ஜெயலலிதா மகள் உரிமை கோரும் வழக்கு; அம்ருதா யார் என விசாரித்து வருவதால் அவகாசம் வேண்டும்: அரசு தரப்பு கோரிக்கை ஏற்று வழக்கு ஒத்திவைப்பு

ஜெயலலிதா மகள் என்று வழக்கு தொடர்ந்துள்ள அம்ருதா யார்? என்பது பற்றி விசாரித்து வருவதால் அரசுத் தரப்பு அவகாசம் கேட்டதை ஏற்று வழக்கு பிப்.3-ம் தேதிக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டது

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் உடலை மரபணு சோதனை செய்து, வைஷ்ணவ முறைப்படி இறுதிச் சடங்கு செய்வதற்காக தன்னிடம் ஒப்படைக்கக் கோரி ஜெயலலிதாவின் மகள் என உரிமை கோரி பெங்களூரை சேர்ந்த அம்ருதா வழக்கு தொடர்ந்தார்.

இந்த வழக்கில் தமிழக தலைமைச் செயலாளர், சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர், ஜெயலலிதாவின் ரத்த உறவுகளான தீபா, தீபக் ஆகியோர் பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் டிசம்பர் மாதம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

தான் குழந்தையாக இருக்கும்போது ஜெயலலிதா அவரது சொந்த சகோதரியான சைலஜாவிடம் ஒப்படைத்து விட்டதாகவும், அவர்களிடம் வளர்ந்ததாலும், இது அண்மையில்தான் தெரியும் என்பதாலும், தனது தாயார் ஜெயலலிதா உடலை தன்னிடம் ஒப்படைக்க வேண்டுமென அம்ருதா கோரிக்கை வைத்திருந்தார்.

இந்த வழக்கு இன்று நீதிபதி எஸ்.வைத்தியநாதன் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தபோது, அரசுத் தரப்பில் அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண் ஆஜராகி அம்ருதா யார்?, எதற்கு வழக்கு தொடர்ந்தார் போன்றவை குறித்து தகவல்களை சேகரித்து வருவதாகவும், அதனடிப்படையில் பதில் மனுத்தாக்கல் செய்ய அவகாசம் கோரினார்.

இந்த வழக்கில் அதிமுக பிரமுகர் அரும்பாக்கம் ஜோசப் இணைவதற்கு அம்ருதா தரப்பில் ஆட்சேபனையும் தெரிவிக்கப்பட்டது. எந்த முகாந்திரத்தின் அடிப்படையில் குடும்ப உறுப்பினர்கள் தொடர்பான வழக்கில் இணைகிறீர்கள் என ஜோசப்பிடம் நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.

வழக்கு விசாரணைக்கு உகந்ததா என்பது குறித்து பிப்ரவரி 3-ம் தேதி முடிவு செய்யப்படும் என்றும் அதற்கு ஏதுவாக தமிழக அரசு, சென்னை மாநகராட்சி, தீபா, தீபக் ஆகியோர் ஜனவரி 25-ம் தேதிக்குள் பதில் மனுத்தாக்கல் செய்து, அவற்றின் நகலை அம்ருதா தரப்புக்கு பிப்ரவரி 2-ம் தேதிக்குள் கொடுக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டார்.

முன்னதாக, மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் உண்மையான மகள் நான் தான் என பெங்களூரைச் சேர்ந்த அம்ருதா சில காலம் முன்னர் பேட்டி அளித்திருந்தார். தன்னை ஜெயலலிதாவின் வாரிசு என அறிவிக்கக் கோரி அம்ருதா சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அம்ருதா, ரஞ்சனி ரவீந்திரநாத், எல்.எஸ்.லலிதா ஆகியோர் சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

இந்த வழக்கில் கருத்து தெரிவித்திருந்த நீதிபதி வைத்தியநாதன், ”தொடர்ந்து வரும் இந்த விவகாரத்துக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும். ஜெயலலிதாவின் ரத்த மாதிரிகள் ஏதும் அப்பல்லோவில் உள்ளதா? அப்பல்லோ மருத்துவமனையையும் இந்த வழக்கில் சேர்க்கலாமே” என்று நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.

அம்ருதா தரப்பிடம், ”ஜெயலலிதா அம்மா என உரிமை கோரும் நீங்கள், உங்கள் தந்தை ஷோபன்பாபு என்பதை ஏன் உரிமை கோரி இதற்கு முன் நீதிமன்றம் வரவில்லை” என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

பின்னர் கருத்து தெரிவித்த நீதிபதி வைத்தியநாதன், ”காலையில் மாலை போட்டு விட்டு மாலையில் காலை வாருகிற நிலை தான் தமிழகத்தின் விதியாக உள்ளது. ஒரு காலத்தில் எல்லோரும் ‘அம்மா’ என்றார்கள் அப்போது அம்ருதா ‘அம்மா’ என்று அழைக்கவில்லை. இப்போது அம்ருதா ‘அம்மா’ என்கிறார் ஆனால் மற்றவர்கள் ஜெயலலிதா என்கிறார்கள்.

முன்னாள் முதல்வராக இருந்த ஓபிஎஸ் கூட மருத்துவமனையில் சென்றும் ஜெயலலிதாவைப் பார்க்க முடியவில்லை என சொல்கிறர்கள். அப்புறம் இத்தனை நாட்களாக சந்திக்காத மனுதாரரை எப்படி பார்க்க முடியும்” என்று தெரிவித்தார்.

”யாரையும் வழக்கில் அனுமதிக்கக் கூடாது. வழக்கே உகந்ததா என முடிவு செய்யாமல் யாரையும் வழக்கில் சேர்ப்பது சரியல்ல” என அரசுத் தரப்பு வழக்கறிஞர் மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.

இதையடுத்து இது தொடர்பாக தமிழக அரசு, தலைமைச் செயலாளர், சென்னை மாநகராட்சி, ஜெ.தீபா, ஜெ.தீபக் ஆகியோர் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கை ஜனவரி 5-க்கு நீதிபதி வைத்தியநாதன் ஒத்திவைத்திருந்தார்.

இந்நிலையில் ஜெயலலிதா மகள் என்று வழக்கு தொடர்ந்துள்ள அம்ருதா யார்? என்பது பற்றி விசாரித்து வருவதால் அரசுத் தரப்பு அவகாசம் கேட்டதை ஏற்று வழக்கு பிப்.3-ம் தேதிக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டது

