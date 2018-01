இந்திய பொருளாதார சங்கத் தலைவராக ஜி.விஸ்வநாதன் தேர்வு: ஸ்டாலின் வாழ்த்து

இந்திய பொருளாதார சங்கத்தின் தலைவராக வேலூர் விஐடி பல்கலைக்கழக வேந்தர் ஜி.விஸ்வநாதன் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதற்கு திமுக செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக இன்று அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், ”அமர்த்தியா சென் மற்றும் மன்மோகன் சிங் வரிசையில், இந்திய பொருளாதார சங்கத்தின் தலைவராக ஒருமனதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள ஜி.விஸ்வநாதனுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நாட்டின் வளர்ச்சிக்கான இந்த சங்கத்தின் தலைமைப் பொறுப்பை அவர் வகிப்பது, தமிழக மக்களுக்கு பெருமையாகும். அவரது பதவிக்காலம் புகழ்மிக்கதாக விளங்க வாழ்த்துகிறேன்” என்று ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

Source: The Hindu

