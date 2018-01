மத்திய அமைச்சர் பியுஷ் கோயலுடன் அன்புமணி சந்திப்பு: தருமபுரி – மொரப்பூர் ரயில் இணைப்புப் பாதை திட்டத்தை செயல்படுத்த கோரிக்கை

தருமபுரி – மொரப்பூர் இடையிலான ரயில் இணைப்புப் பாதை திட்டத்தை விரைவாக செயல்படுத்தும்படி மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சர் பியுஷ் கோயலை சந்தித்து பாமக இளைஞரணித் தலைவர் அன்புமணி தெரிவித்தார்.

இதுதொடர்பாக பாமக தலைமை அலுவலகம் இன்று வெளியிட்ட அறிக்கையில், ”மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சர் பியுஷ் கோயலை டெல்லியில் உள்ள அவரது அலுவலகத்தில் பாமக இளைஞரணித் தலைவரும், தருமபுரி தொகுதி மக்களவை உறுப்பினருமான அன்புமணி சந்தித்துப் பேசினார்.

அப்போது அன்புமணி, ‘தருமபுரி – மொரப்பூர் இடையிலான ரயில் இணைப்புப் பாதை திட்டம் நீண்டகாலமாக கிடப்பில் போடப்பட்டிருகிறது. தமிழகத்தில் தருமபுரி மாவட்டத் தலைநகரம் மட்டும்தான் மாநிலத் தலைநகரத்துடன் நேரடியாக இணைக்கப்படவில்லை. தருமபுரி – மொரப்பூர் பாதைத் திட்டத்தை செயல்படுத்தினால் இந்தக் குறை நீங்கிவிடும். எனவே, இந்தத் தொடர் வண்டிப்பாதைத் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான நிலம் கையகப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை விரைந்து எடுக்க வேண்டும்.

இந்தத் திட்டத்திற்காக கடந்த 2014-ம் ஆண்டிலிருந்து ரயில்வே அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளை இதுவரை 14 முறை சந்திப்பதாகவும், இப்போது 15-வது முறையாக சந்திக்கிறேன். 2016-17-ம் ஆண்டுக்கான ரயில்வே துறையில் நிதிநிலை அறிக்கையில் சேர்க்கப்பட்டது. இனியும் தாமதம் செய்யாமல் அத்திட்டத்தை விரைந்து செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று கேட்டுக்கொண்டார்.

அதைக்கேட்ட அமைச்சர் பியுஷ் கோயல், ரயில்வே துறை அதிகாரிகளை அழைத்து திட்டத்தின் இப்போதைய நிலை குறித்து கேட்டறிந்தார். நிலம் கையகப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பணிகளை விரைந்து முடிக்கும்படியும் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: The Hindu

English summary

Union Minister Anbumani Ramadoss meeting with Piyush koya line train, morappur: Dharmapuri-project request

Dharmapuri-a railway link between the path program, morappur speedy implementation of the Central railways Amman