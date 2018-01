கிரண்பேடியை சந்தித்த புதுச்சேரி அமைச்சர்கள்; இரண்டரை மணி நேரம் பேச்சுவார்த்தை: இணக்கமாக செயல்பட விருப்பம்

ஆளுநர் கிரண்பேடியை புதுச்சேரி அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏக்கள் இன்று ராஜ்நிவாஸ் சென்று சந்தித்து இரண்டரை மணி நேரம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். மக்கள் மேம்பாட்டுக்காக இணக்கமாக செயல்பட விரும்புவதாக அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தெரிவித்துள்ளார்.

புதுச்சேரியில் ஆளும் காங்கிரஸ் அரசுக்கும், ஆளுநர் கிரண்பேடிக்கும் இடையில் மோதல் கடுமையாக நீடித்து வருகிறது.

இந்நிலையில் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் நமச்சிவாயம் தலைமையில் அமைச்சர் கந்தசாமி, அரசு கொறடா ஆனந்தராமன், திமுக எம்எல்ஏ சிவா ஆகியோர் இன்று மாலை ராஜ்நிவாஸ் வந்தனர். அவர்கள் நால்வரும், துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடியை சந்தித்து பேசினர். பேச்சுவார்த்தை சுமார் இரண்டரை மணி நேரம் நீடித்தது.

பேச்சுவாரத்தைக்குப் பிறகு அமைச்சர் நமச்சிவாயம் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது:

”ஆளுநரை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்து புத்தாண்டு வாழ்த்து தெரிவித்தோம். புதுச்சேரி மாநில வளர்ச்சி தொடர்பாக ஆலோசித்தோம். ஆளுநர் கிரண்பேடி கனிவான பதில் அளித்தார். புதுச்சேரி மக்களுடைய வளர்ச்சிக்கு இச்சந்திப்பு உறுதுணையாக இருக்கும். ஆளுநருடன் நடைபெற்ற பேச்சு வார்த்தை முழு திருப்தி அளிக்கிறது. மேலும் நிலுவை கோப்புகள் தொடர்பாக நல்ல முடிவு எடுப்பார் என்று நம்புகிறோம்.

பொங்கலுக்கு மக்களுக்கு தேவையான திட்டங்கள் நிறைவேற்ற உறுதியாக இருக்கிறோம். நம்பிக்கைதானே வாழ்க்கை. மக்கள் திட்டங்களை கேட்டு பெறுவதே எங்கள் நோக்கம்.

அத்துடன் புதுச்சேரி மக்கள் வளர்ச்சிக்கும், திட்டங்களை நிறைவேற்றவும் போராடுகிறோம். அதற்காக செயல்படுகிறோம். அதன் அடிப்படையில் ஆளுநரை சந்தித்தோம். அவரும் ஒத்துழைப்பு தருவதாக சொல்லியிருக்கிறார். புதுச்சேரி வளர்ச்சிக்காகவும், மக்கள் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்காகவும் இணக்கமாக செயல்பட விரும்புகிறோம்”.

இவ்வாறு நமச்சிவாயம் தெரிவித்தார்.

Source: The Hindu

