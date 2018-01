முதல்வர் கணினி தமிழ் விருதுக்கு ஜன.31 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்: தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அறிவிப்பு

முதல்வர் கணினி தமிழ் விருதுக்கு ஜனவரி 31 வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்வளர்ச்சித்துறை அறிவி்த்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக தமிழ்வளர்ச்சித்துறை இயக்குநர் இன்று வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், ”தமிழ்மொழியை கணினியில் அனைத்து நிலைகளிலும் பயன்படுத்தும் வண்ணம் சிறந்த தமிழ் மென்பொருளை உருவாக்குவோருக்கு முதல்வர் கணினி தமிழ் விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த விருது, ரூ.1 லட்சம் ரொக்கம், ஒரு சவரன் தங்கப்பதக்கம், பாராட்டுச்சான்றிதழ் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. 2017-ம் ஆண்டுக்கான கணினி தமிழ் விருதுக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் ஜனவரி 2-ம் தேதி என்று முன்பு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள் ஜனவரி 31-ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

விருதுக்கான போட்டிக்கு அனுப்பப்படும் மென்பொருட்கள் 2014, 2015, 2016-ம் ஆண்டுகளில் தயாரிக்கப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். விண்ணப்ப படிவம் மற்றும் விதிமுறைகளை தமிழ்வளர்ச்சித்துறையின் இணையதளத்தில் (www.tamilvalarchithurai.org) பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை தமிழ்வளர்ச்சி இயக்குநர், தமிழ் வளர்ச்சி வளாகம், தமிழ்ச்சாலை, எழும்பூர், சென்னை 600 008 என்ற முகவரிக்கு ஜனவரி 31-ம் தேதிக்குள் அனுப்ப வேண்டும். கூடுதல் விவரங்களை அறிய 044-28190412, 28190413 ஆகிய தொலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: The Hindu

