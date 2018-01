போக்குவரத்து தொழிலாளர் வேலை நிறுத்தம் தொடரும்: தொழிற்சங்கங்கள் அறிவிப்பு

போக்குவரத்து தொழிலாளர் போராட்டத்தை கைவிட உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட நிலையில் தங்கள் போராட்டம் தொடரும் என தொழிற்சங்கத் தலைவர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.

பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்த போக்குவரத்து தொழிற்சங்கங்கள் தங்கள் கோரிக்கை நிறைவேறாததை அடுத்து காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதனால் தமிழகம் முழுதும் பேருந்து போக்குவரத்து முடங்கியது. 90 சதவீத பேருந்துகள் இயங்கவில்லை. இதனால் பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர். இதை அடுத்து போக்குவரத்து தொழிலாளர் போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வரவேண்டும் என உயர் நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் உடனடியாக போராட்டத்தை கைவிட்டு பணிக்கு திரும்ப வேண்டும் என உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

இதையடுத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த போக்குவரத்து தொழிற்சங்க தலைவர்கள் சண்முகம், அ.சவுந்தரராஜன் இருவரும் கூறியதாவது:

எங்களது போராட்டம் தொடரும். நடவடிக்கைகளுக்கு எல்லாம் பயப்படாமல் தான் நாங்கள் போராட்டத்தை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். எங்கள் பிரச்சினை தீரும் வரை எங்கள் போராட்டம் தொடரும். இவ்வாறு தொமுச தலைவர் சண்முகம் தெரிவித்தார்.

சிஐடியூ தலைவர் அ.சவுந்தரராஜன் கூறியதாவது:

”உயர் நீதிமன்றம் எங்களது கருத்தையும், நியாயத்தையும் கேட்காமல் முடிவைச் சொன்னால் அது இயற்கை நியதிக்கு விரோதமானது. திங்கட்கிழமை நாங்கள் எங்கள் கருத்தை எடுத்து உயர் நீதிமன்றத்தில் நாங்கள் வாதிடப் போகிறோம்.

பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் போதே திரை மறைவில் எங்கள் முதுகுக்கு பின்னால் சட்டவிரோதமாக நோட்டீஸ் கொடுக்காமல் ஒரு ஒப்பந்தத்தை தொழிலாளர் துறை போட முடியாது. ஒரு கண்டக்டர் 10 ரூபாய் ஷாட்டேஜ் வைத்தால் தற்காலிக கையாடல் என்று சஸ்பெண்ட் செய்வார்கள். 7000 கோடி ரூபாய் தற்காலிக கையாடல் செய்துள்ளனர்.

அதை திருப்பிக் கேட்டால் குற்றமா? எங்கள் பணத்தை திருப்பிக் கொடுக்க என்ன கருணை வேண்டி கிடக்கிறது. 18 சதவீதம் வட்டி போட்டு கொடுக்க வேண்டும். நாங்கள் கந்துவட்டிக்கு வாங்கி செலவு செய்துவிட்டு அவதிப்படுகிறோம். மாநகராட்சி, ஆவின், உணவு வழங்கல் துறையில், தலைமைச் செயலகத்தில் வாகனம் ஓட்டுபவர்களுக்கும் எங்களுக்கும் 3 ஆயிரம் 4 ஆயிரம் சம்பள வேறுபாடு இருப்பது என்ன நியாயம்.”

இவ்வாறு அ.சவுந்தரராஜன் கூறினார்.

