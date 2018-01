வேலைநிறுத்த போராட்டம் காரணமாக அதிகாரிகள் ரூட் மாற்றிய மினி பஸ் வயலில் கவிழ்ந்தது: பயணிகள் 24 பேர் காயம்

பூதப்பாண்டி: தமிழகத்தில் போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வேலை நிறுத்த போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். பஸ்கள் இயக்கப்படாததால் மினி பஸ்கள் தங்களது தடம் தவிர எல்லா இடங்களுக்கும் இயக்கப்படுகின்றன. நாகர்கோவில் இருந்து இறச்சகுளம் வரை தினமும் 5 கி.மீ. தூரம் மட்டும் இயங்கி வந்த மினிபஸ்சை பஸ் ஸ்டிரைக் காரணமாக அதிகாரிகள் வற்புறுத்தி, நாகர்கோவிலில் இருந்து 15 கி.மீட்டர் தூரமுள்ள அருமநல்லூருக்கு இயக்க கட்டாயப்படுத்தினர். அதிகாரியின் வற்புறுத்தல் ஒருபுறம், பஸ்சின் உரிமையாளரின் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் குறிப்பிட்ட சர்வீஸ் செல்லவேண்டும் என்ற நிர்பந்தம் ஒருபுறம். இந்நிலையில் நேற்று மாலை நாகர்கோவிலில் இருந்து அருமநல்லூருக்கு சென்றுகொண்டிருந்த அந்த மினி பஸ், இரவு 7 மணியளவில் கண்டளவு என்ற பகுதியில் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையின் ஓரம் உள்ள வயலில் கவிழ்ந்தது. இதில் 24 பயணிகள் படுகாயமடைந்தனர். மினி பஸ் அதி வேகமாக வந்ததால் விபத்து ஏற்பட்டதாக பொதுமக்கள் தெரிவித்தனர். ஆனால் இருட்டாக இருந்ததால் ரோடு தெரியாமல் விபத்து ஏற்பட்டதாகவும் மினி பஸ் டிரைவரும் கண்டக்டரும் தெரிவித்தனர்.

