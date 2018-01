நாகை மாவட்டத்தில் 9 கூட்டுறவு சங்கத்துக்கு பூட்டு போடும் போராட்டம்

நாகை: 2016-17ம் ஆண்டுக்கான பயிர் காப்பீடு இழப்பீட்டு தொகையை அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் வழங்காததை கண்டித்து நாகூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்திற்கு பூட்டு போடும் போராட்டம் நடத்தப்படும் என நாகை, நாகூர் அனைத்து விவசாயிகள் கட்சி சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால் முன்னெச்சரிக்கையாக நேற்று காலை கூட்டுறவு கடன் சங்க வாயிலை போலீசார் மூடி பூட்டிவைத்தனர். மேலும் இரும்பு தடுப்புகளை ஏற்படுத்தி பாதுகாப்புக்கு நின்றிருந்தனர். அறிவித்தபடி, விவசாயிகள் சங்க மாவட்ட துணை செயலாளர் வடிவேல் தலைமையில் விவசாயிகள் திரண்டு வந்தனர். அப்போது, விவசாயிகள் பூட்டு போட போலீசார் அனுமதிக்காததால் அதே இடத்தில் அமர்ந்து சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மறியலில் ஈடுபட்ட 39 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். நாகை மாவட்டம் கீழ்வேளூரில் நேற்று ஆதமங்கலம் கூட்டுறவு வங்கிக்கு பூட்டு போடும் போராட்டம் நடைபெற்றது. போராட்டத்தில் 800க்கும் மேற்பட்டோர் திரண்டு கூட்டுறவு வங்கியின் கதவை மூடி பூட்டு போட முயன்றனர். அவர்களை போலீசார் தடுத்ததால் லேசான தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. அப்போது 2 விவசாயிகள் மண்ணெண்ணெய் கேனுடன் வந்து உடலில் ஊற்றி தற்கொலைக்கு முற்பட்டனர். அவர்களை போலீசார் தடுத்து மண்ணெண்ணெய் கேனை கைப்பற்றினர். அப்போது 35 பெண்கள் உள்ளிட்ட 170 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். கொள்ளிடம் அருகே ஆச்சாள்புரம் தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவு வங்கிக்கு பூட்டுபோட முயன்ற 16 விவசாயிகளை போலீசார் கைது செய்தனர். இதேபோல், ஆனந்ததாண்டவபுரம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி, குத்தாலம், மறையூர், பாலையூர், பெருஞ்சேரி ஆகிய கூட்டுறவு வங்கிக் கிளைகளின் முன்பாகவும் போராட்டம் நடைபெற்றது.

Source: Dinakaran

English summary

In Nagai District 9 locked struggle for cooperative association

Nagai: 2016-17 for the year crop insurance compensation has not provided to all farmers, condemning the nagore IND.