நடிகர் கமல் மீது கோவை கோர்ட்டில் அவதூறு வழக்கு

கோவை: வாரபத்திரிக்கை ஒன்றில் கட்டுரை எழுதி வரும் நடிகர் கமலஹாசன் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல் தொடர்பாக எழுதியுள்ளார். அதில் வாக்காளர்களை பிச்சைக்காரர்கள் எனவும் வேட்பாளரை திருடன் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதையடுத்து டிடிவி தினகரன் ஆதரவாளரான கொங்குநாடு அருந்ததியர் முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் இளங்கோவன், கோவை 2வது குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் நேற்று மனு தாக்கல் செய்தார். அதில் வாக்காளர்களை இழிவாக பேசியும், எழுதியும் உள்ளதால் கமலஹாசன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் கோரியுள்ளார். இந்திய குற்றவியல் தண்டனை சட்டம் 500 மற்றும் 501 பிரிவுகளின் கீழ் இந்த அவதூறு வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

Actor Kamal kovai in court on defamation

