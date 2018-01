இலவச-வேட்டி சேலை ஒப்பந்தம் நிறுத்தி வைப்பு அரைவேக்காட்டுத்தனமாக கவர்னர் நடந்து வருகிறார்: புதுச்சேரி முதல்வர் நாராயணசாமி கடும் தாக்கு

புதுச்சேரி: இலவச அரிசி, பொங்கல் பொருட்கள், வேட்டி சேலை வழங்குவது குறித்து முதல்வர் நாராயணசாமி தலைமையில் அமைச்சர்களின் ஆலோசனை கூட்டம் நேற்று நடந்தது. கூட்டத்திற்கு பின்னர் முதல்வர் நாராயணசாமி நிருபர்களிடம் கூறியதாவது, தேர்தல் வாக்குறுதிபடி அனைத்து ரேஷன் கார்டுகளுக்கும் 20 கிலோ இலவச அரிசி திட்டத்தை அரசு நடைமுறைப்படுத்தியது. கடந்த 5 மாதகாலமாக இலவச அரிசி வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் உள்ள மக்கள் வைத்திருக்கும் சிகப்பு அட்டை தாரர்களுக்கு மட்டுமே வழங்க வேண்டும். மஞ்சள் அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கக்கூடாது என கோப்பில் கவர்னர் எழுதி அனுப்பினார். மக்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமை எங்களுக்கு உள்ளது. இலவச அரிசி திட்டத்தில் கவர்னர் தொடந்து சிக்கலை ஏற்படுத்தி வருகிறார். இதுபோன்று சிக்கலான நடைமுறைகளை பின்பற்றி குடைச்சல் கொடுத்து வருகிறார். பிரதமருக்கு கிரண்பேடி எழுதியுள்ள கடிதத்தில், இலவச வேட்டி சேலை வழங்குவதில் ஊழல் நடந்திருப்பதாக கூறியிருக்கிறார். இது அப்பட்டமான பொய், உண்மைக்கு புறம்பானது. டெண்டரில் கலந்து கொண்ட 6 கம்பெனிகளில் கேந்திரிய பந்தாரும் ஒன்று, தங்களுடைய ஒப்பந்தபுள்ளி தவறாக நிராகரிக்கப்பட்டுவிட்டதாக கிரண்பேடியிடம் கூறியுள்ளது. எங்களை ஏற்றுக்கொண்டால் அரசுக்கு ரூ.5.28 கோடி மிச்சமாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. கேந்திரிய பந்தார் கொடுத்த மாதிரிகள் கோவை என்டிசி ஆய்வுக்கு அனுப்பியபோது, வேட்டியை தவிர மற்ற பொருட்கள் தரமில்லை என அறிக்கை வந்துள்ளது. இதுவரை டெண்டர் யாருக்கும் கொடுக்கப்படவில்லை. இதுதொடர்பாக முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளாமல் அரைவேக்காடு தனமாக கவர்னர் நடந்து வருகிறார். ஊழல் குற்றச்சாட்டை கூறும் கவர்னர், அதனை நிரூபிக்க முடியுமா? நான் சவால் விடுகிறேன். தரமில்லாத பொருளை, குறைந்த விலைக்கு கொடுத்தால் வாங்கி கொள்ளமுடியுமா? என்றார்.

