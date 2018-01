வாட்ஸ்அப்பில் 7500 கோடி புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் பகிர்வு

2018 புத்தாண்டு அன்று இரவு வாட்ஸ்அப்பில் உலகம் முழுவதும் 7500 கோடி வாழ்த்துக்கள் பரிமாறிக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. #Whatsapp #NewYearEve

புதுடெல்லி: ஆங்கில புத்தாண்டையொட்டி சமூக வலைதளங்களில் வாழ்த்து செய்திகளும், வீடியோக்களும் வெகுவாக பரிமாறிக்கொள்ளப்பட்டது. இந்த புத்தாண்டை முன்னிட்டு உலகம் முழுவதும் சுமார் 75 பில்லியன் வாழ்த்துக்கள் அனுப்பப்பட்டதாக ஒரு அறிக்கையில் கூறுப்பட்டுள்ளது. அதாவது புத்தாண்டு அன்று மட்டும் 7500 கோடி வாழ்த்து செய்திகள் வாட்ஸ்அப் மூலமாக அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. இதேபோல் மாதந்தோறும் 20 கோடி பேர் பேஸ்புக்கை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். புத்தாண்டு அன்று பேஸ்புக்கில் 1300 கோடி புகைப்படங்கள் மற்றும் 500 கோடி வீடியோ காட்சிகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இப்படி ஒரே நேரத்தில் அனைவரும் வாழ்த்து செய்திகள் அனுப்பியதால் வாட்ஸ்அப் உலகளாவிய அளவில் சுமார் ஒரு மணிநேரம் செயலிழந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. #Whatsapp #NewYearEve

Source: Maalaimalar

