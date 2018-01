திருப்பதி கோவிலில் 2017-ம் ஆண்டு உண்டியல் வருமானம் ரூ.995.89 கோடி

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் கடந்த 2017-ம் ஆண்டு உண்டியல் மூலம் ரூ.995.89 கோடி வருமானம் கிடைத்துள்ளது. #TirupatiDevasthanam #Hundicollection

திருமலை: திருப்பதியில் உள்ள ஏழுமலையான் கோவில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. இந்த கோவிலுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோடிக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகைதந்து சாமி தரிசனம் செய்கின்றனர். பக்தர்கள் செலுத்தும் காணிக்கை மூலம் ஒவ்வொரு ஆண்டு பல கோடி ரூபாய் வசூலாகும். இது தவிர பிரசாதமாக வழங்கப்படும் லட்டுக்கும் ஒரு தொகை வசூலிக்கப்படுகிறது. இந்த கோவிலில் பக்தர்கள் காணிக்கையாக செலுத்தும் தலைமுடி இ.டெண்டர் மூலமாக ஏலம் விடப்படும். இந்நிலையில், கடந்தாண்டு சுமார் 2.73 கோடி பக்தர்கள் திருப்பதியில் சாமி தரிசனம் செய்துள்ளனர். அவர்கள் உண்டியலில் 995.89 கோடி ரூபாயை காணிக்கையாக செலுத்தியிருப்பதாக கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், 10.66 கோடி ரூபாய்க்கு லட்டுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2016-ம் ஆண்டில் வசூலாகி இருந்த 1046.28 கோடி ரூபாய் விட, 2017-ம் ஆண்டில் 50.39 கோடி ரூபாய் குறைவாக வசூலாகி இருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. #tamilnews #TirupatiDevasthanam #Hundicollection

Source: Maalaimalar

