நாடு முழுவதும் பட்டாசுக்கு தடை கோரும் வழக்கில் மத்திய அரசுக்கு நோட்டீஸ்: சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு

நாடு முழுவதும் பட்டாசு உற்பத்திக்கு தடை கோரும் வழக்கில் மத்திய அரசு 2 வாரங்களுக்குள் பதிலளிக்குமாறு சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவிட்டது.

புதுடெல்லி: டெல்லியில் பட்டாசு விற்பனைக்கு தடை விதிப்பது தொடர்பாக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தொடரப்பட்டு இருந்த வழக்கு ஒன்றின் விசாரணை நீதிபதிகள் அருண் குமார் சிக்ரி, அசோக் பூஷண் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. இதில் மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் சார்பில் வக்கீல் விவேக் பஞ்சவாணி ஆஜராகி வாதிட்டார். அப்போது அவர், ஏற்கனவே கோர்ட்டு உத்தர விட்டதன் அடிப்படையில், பட்டாசு வெடிப்பதன் மூலமாக ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் கேடு குறித்த அறிக்கை தயாராக இருப்பதாகவும், அதனை இன்று (நேற்று) கோர்ட்டில் தாக்கல் செய்வதாகவும் தெரிவித்தார். இதற்கிடையே கொல்கத்தாவை சேர்ந்த சுபாஸ் தத்தா என்பவர் தரப்பில் ஆஜரான வக்கீல் வெங்கட்ராமன், பட்டாசு விற்பனை தொடர்பாக தான் ஒரு இடையீட்டு மனு தாக்கல் செய்திருப்பதாகவும், அதனை விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தார். அந்த மனுவில், பட்டாசு விற்பனைக்கான தடையை டெல்லிக்கு மட்டுமின்றி நாடு முழுவதும் பரவலாக நீட்டிக்க வேண்டும் என்றும், பட்டாசு விற்பனைக்கு தடை மட்டுமின்றி நாடு முழுவதும் பட்டாசு உற்பத்திக்கும் முழுமையான தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டு இருந்தது. இவ்வாறு பட்டாசுக்கு தடை விதிக்க வில்லை என்றால் அவற்றை தயாரிப்பதற்கு கடுமையான நெறிமுறை மற்றும் வழிகாட்டுதல்களை கோர்ட்டு வழங்க வேண்டும் என்றும் தங்கள் மனுவில் கோரியுள்ளதாக வக்கீல் வெங்கட்ராமன் தன்னுடைய வாதத்தில் கூறினார். இந்த மனுவை நீதிபதிகள் விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொண்டனர். மேலும் இந்த மனு மீது மத்திய அரசு மற்றும் அனைத்து மனுதாரர்களும் 2 வாரங்களுக்குள் பதில் மனுவை தாக்கல் செய்ய நோட்டீஸ் அனுப்புமாறு அவர்கள் உத்தரவிட்டனர். பின்னர் வழக்கின் விசாரணையை இரு வாரங்களுக்கு நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர்.

