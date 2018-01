மலேசியாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மணல் தூத்துக்குடியிலிருந்து மங்களூருவுக்கு மாற்றம்

தூத்துக்குடி : மலேசியாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மணல் தூத்துக்குடியிலிருந்து மங்களூருவுக்கு மாற்றப்பட்டது. இறக்குமதி மணலை விற்பனை செய்ய தமிழக அரசு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளதால் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இறக்குமதி மணலை கையாளவும், விற்கவும் மாநில அரசுக்கே உரிமை என்று அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மணலை அரசிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றும் அரசே விலை நிர்ணயிக்கும் என்றும் அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஜனவரி 4ம் தேதி 58 ஆயிரம் டன் மணல் மலேசியாவிலிருந்து தூத்துக்குடி துறைமுகத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

English summary

Malaysia imported sand from Tuticorin, Mangalore to change from

Tuticorin: Malaysia from imported sand from Tuticorin, Mangalore to convert