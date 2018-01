தேனி: தேனி மாவட்டம் அல்லி நகரத்தில் நடந்த இருவேறு சாலை விபத்தில் இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர். இருசக்கர வாகனம் விபத்திக்குள்ளானதில் பாண்டி மற்றும் அப்துல் சலீம் ஆகியேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Two of the fatal road accident near theNI

TheNI allinagaram held in theNI district: two two have died in road accidents. Vehicle of postposition