தென் கொரியாவுடன் பேச்சு நடத்த வடகொரியா அதிபர் கிம் ஒப்புதல்

தென்கொரியாவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன் ஒப்புக் கொண்டுள்ளார்.

வடகொரியா ஏவுகணை, அணுஆயுத சோதனையை நடத்தியது. அத்துடன் அமெரிக்காவையும், தென்கொரியாவையும் அழித்து விடுவோம் என்று வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன் பகிரங்கமாக மிரட்டல் விடுத்து வருகிறார். அதனால் வடகொரிய அச்சுறுத்தலை எதிர்கொள்ள தென் கொரியாவும் அமெரிக்காவும், கூட்டு ராணுவ பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில், தென் கொரியாவின் பியான்சாங் நகரில் அடுத்த மாதம் 9-ம் தேதி குளிர்கால ஒலிம்பிக் தொடங்க உள்ளது. அதில் வடகொரியா பங்கேற்க வேண்டும், அதற்கு முன்னதாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி பதற்றத்தைத் தணிக்க வேண்டும் என்று தென் கொரியா அழைப்பு விடுத்திருந்தது.

இந்தச் சூழ்நிலையில், தென் கொரியாவுடன் பேச்சு நடத்த வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன் ஒப்புக் கொண்டுள்ளார். அமெரிக்காவுடனான கூட்டு ராணுவ பயிற்சியை குளிர்கால ஒலிம்பிக் வரை தள்ளிவைக்க தென்கொரிய அதிபர் மூன் ஜே இன் முடிவெடுத்துள்ளார். இதை அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப்பும் ஏற்றுக் கொண்டார். இந்த முடிவெடுக்கப்பட்ட சில மணி நேரங்களில் தென் கொரியாவுடன் பேச்சு நடத்த வடகொரியா சம்மதம் தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்த ஒப்புதலை வடகொரியா பேக்ஸ் மூலம் தென் கொரியாவுக்கு அனுப்பி உள்ளது.

தென்கொரியா – வடகொரியா பேச்சுவார்த்தை இரு நாடுகளையும் பிரிக்கும் எல்லையில் பன்முன்ஜாம் பகுதியில் நடைபெற உள்ளது. இந்தப் பகுதி போர் நிறுத்த பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு இரு நாட்டு படைகளும் இல்லாத அமைதிப் பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த இடத்தில் அடுத்த வாரம் இரு நாட்டு பேச்சுவார்த்தை நடைபெற உள்ளது. இந்தப் பேச்சுவார்த்தையில் இரு நாட்டு உறவை மேம்படுத்துவது, குளிர்கால ஒலிம்பிக்கை சிறப்பாக நடத்துவது போன்ற முக்கிய விஷயங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது என்று தென்கொரிய ஒருங்கிணைப்பு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் பயக் தயீ ஹுயான் தெரிவித்தார். – ஏஎப்பி

