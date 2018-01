உப்பூர் அனல்மின் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு: கிராம மக்கள் முற்றுகை போராட்டம்

ராமநாதபுரம்: திருவாடானை அருகே உள்ள உப்பூர் பகுதியில் அமைய உள்ள அனல் மின் நிலையத் திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சுற்றுவட்டார கிராமங்களை சேர்ந்த பொதுமக்கள் ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர். ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள உப்பூரில் சுமார் ரூ.9,600 கோடி மதிப்பில் அனல் மின்நிலையத் திட்டம் அமைய உள்ளது. இந்த மின் நிலையத்தின் மூலம் மொத்தம் 1,600 மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்தத்திட்டம், திருவாடானை தாலுகாவில் உள்ள நாகனேந்தல், வளமாவூர், திருப்பாலைக்குடி, உப்பூர் ஆகிய கிராமங்களில் 1,350 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைய உள்ளது. தமிழக அரசும், தமிழக மின்வாரியமும் இணைந்து ரூ.9,600 கோடியில் அனல் மின்நிலையம் அமைக்கும் பணிகளை தற்போது தொடங்கியுள்ளன. இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால் சுற்றுவட்டாரத்தை சேர்ந்த 93,801 பேர் பாதிக்கப்படுவார்கள். இதனால் 38 கிராமங்களைச் சேர்ந்த விளைநிலங்கள், பாசனக் கண்மாய்கள், குடிநீர் ஊருணிகள், வரத்துக் கால்வாய்கள், வடிகால்கள் அனைத்தும் பாதிக்கப்படும். மேலும் அப்பகுதியில் உள்ள 52 கண்மாய்களின் நீர் ஆதாரம் வீணாகிவிடும். இதனால் 1,350 ஏக்கர் விவசாயம் பாதிக்கும் என்பதால், அனல் மின் நிலையத் திட்டத்துக்கு விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். இதுகுறித்து அப்பகுதி விவசாயிகள் கூறுகையில், அனல் மின் நிலையம் அமைப்பதால் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் விவசாயம் முற்றிலும் பாதிக்கப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளனர். மேலும் தேவிபட்டினத்தில் கருத்துக் கேட்புக் கூட்டம் நடக்கும்போதே விவசாயிகள் தம் எதிர்ப்பைத் தெரிவித்தோம். ஆனாலும் திட்டப்பணிகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன என்று கூறியுள்ளனர். விளை நிலங்களை வேறு எதற்கும் பயன்படுத்தக் கூடாது என்று உயர்நீதிமன்றம் தடை உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தும், சுமார் ஒரு லட்சம் பொதுமக்களை பாதிக்கும் இம்முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக பொதுமக்கள் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளனர். இந்தத் திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து 38 கிராமங்களைச் சேர்ந்த 200க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலத்தை முற்றுகையிட்டு புகார் மனு அளித்தனர். இதையடுத்து மனுவை பெற்றுக்கொண்ட ஆட்சியர், இதுகுறித்து அரசுக்கு பரிந்துரைப்பதாகத் தெரிவித்ததையடுத்து அனைவரும் கலைந்து சென்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Salt resistance to thermal power project: siege of village people

