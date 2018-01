திருச்சி : மணப்பாறை அண்ணாவி நகரில் ஆதியான் என்பவர் வீட்டில் 16 கிலோ வெள்ளி கொள்ளையடிக்கப்பட்டது. வீட்டின் பூட்டை உடைத்து ரூ. 10 லட்சம் மதிப்புள்ள வெள்ளியை கொள்ளை அடித்த மர்ம நபர்கள் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.உரிமையாளர் வெளியூர் சென்றுள்ளதால் கொள்ளை போன பொருட்களின் முழு விவரம் தெரியவில்லை.

Manapparai in 16 kg Silver robbery

