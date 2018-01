காஞ்சிபுரம் : மேல் ஓட்டிவாக்கத்தில் வயலில் அனுமதியின்றி வைத்த மின்வேலியில் சிக்கி ஒருவர் பலியானார்.பரமசிவன் என்பவர் உயிரிழந்த நிலையில் சடலத்தை மறைக்க முயன்ற விவசாயி ராமகிருஷ்ணன் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

Source: Dinakaran

English summary

One killed trapped in fences

Kanchipuram in the field without permission: top ottivakkam put one died trapped in fences. ‘