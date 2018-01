அறந்தாங்கி அருகே கூட்டுறவு நூற்பாலையில் கழிவு பஞ்சுடன் நல்ல பஞ்சை கலந்து நூதன மோசடி

அறந்தாங்கி: புதுக்கோட்டை மாவட்ட கூட்டுறவு நூற்பாலையில், கழிவு பஞ்சுடன் நல்ல பஞ்சை கலந்து அனுப்பும் நூதன முறைகேட்டில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அறந்தாங்கியை அடுத்த துரையரசபுரத்தில் புதுக்கோட்டை மாவட்ட கூட்டுறவு நூற்பாலை இயங்கி வருகிறது. இங்கு நூல் நூற்கும்போது வெளியாகும் கழிவுகளை சேமித்து வைத்து, 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஏலம் விடுவது வழக்கம். அதன்படி 2016 மற்றும் 2017ம் ஆண்டுகளில் நூற்பாலையில் சேகரமான 36000 கிலோ கழிவு பஞ்சுகள் 247 பேல்களாக கட்டப்பட்டு ஏலம் விடப்பட்டது. ஏலத்தில் பங்கேற்றவர்கள் கேட்டதில் கூடுதல் தொகையான ஒரு கிலோ கழிவு பஞ்சு ரூ.17க்கு முடிவு செய்யப்பட்டது. இதன்படி ஏலம் எடுத்தவர்கள், அந்த கழிவு பஞ்சு பேல்களை ஏற்றி செல்வதற்காக நேற்று முன்தினம் 4 லாரிகளை நூற்பாலைக்கு அனுப்பினர். இந்நிலையில், கழிவு பஞ்சு என ஒதுக்கப்பட்டு கட்டப்பட்ட பேல்களில், நூல் நூற்க பயன்படும், ஒரு கிலோ ரூ.120 வரை விற்பனையாகும், நல்ல பஞ்சு கலக்கப்பட்டுள்ளதாக, நூற்பாலை தொழிலாளர்களுக்கு தெரியவந்தது. இதுகுறித்து அவர்கள் நூற்பாலையின் அண்ணா தொழிற்சங்க செயலாளர் தாயுமான

வனிடம் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து தொழிற்சங்க செயலாளர் மற்றும் தொழிலாளர்கள் லாரியில் ஏற்றப்பட்ட கழிவு பஞ்சு பேல்களை பிரித்து ஆய்வு செய்தனர். அவற்றில் தலா 3 கிலோ நல்ல பஞ்சு இருப்பதை பார்த்து அவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். அத்துடன் லாரியில் கழிவு பஞ்சு பேல்களை ஏற்ற தொழிலாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். உடனடியாக அந்த பணிகள் நிறுத்தப்பட்டன. இந்த மோசடி குறித்து நூற்பாலை தனி அலுவலர் பெரியசாமிக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் அவர் தொழிற்சங்க நிர்வாகிகளுடன் வாக்குவாதம் செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து தொழிற்சங்க செயலாளர் தாயுமானவன் கூறும்போது, மாவட்ட கூட்டுறவு நூற்பாலை நிர்வாகம் முறையாக நடைபெறவில்லை என்பதால், இதன் சொத்துகள் தனிநபர்களால் அபகரிக்கப்படுகிறது. நூற்பாலை நவீனமயமாக்கப்பட்டபோது, பழைய உபகரணங்கள் முறைகேடாக விற்பனை செய்யப்பட்டன. தற்போது, பழைய கழிவு பஞ்சுகளுடன் ஆலைக்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்ட புதிய பஞ்சை பேல் ஒன்றிற்கு சுமார் 3 கிலோ வீதம் வைத்துள்ளனர். இதனால் ஆலைக்கு ரூ.1 லட்சம் இழப்பு ஏற்படும். இந்த நூற்பாலையை லாபகரமானதாக மாற்றுவதற்கு தொழிலாளர்கள் இரவு பகலாக உழைத்து வரும் நிலையில், அதிகாரிகள் சிலர் தங்கள் சுயநலத்திற்காக இழப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றனர். எனவே, இந்த நிர்வாக குளறுபடிகளை களைவதில் அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.

Source: Dinakaran

English summary

Aranthangi co-operative spinning mills in the waste near the cotton swab with a good mix of strange fraud

Aranthangi: Pudukkottai district cooperative spinning mills, waste mixing with cotton swab and send good innovation methods