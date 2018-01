போக்குவரத்துக் கழக ஊழியர்களின் வேலைநிறுத்த எதிரொலி: தமிழகம் முழுவதும் குறைந்த அளவில் பேருந்துகள் இயக்கம்

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் போக்குவரத்துக் கழக ஊழியர்களின் வேலைநிறுத்தம் இன்றும் தொடர்கிறது. இதனால் மாநிலம் முழுவதும் குறைந்த அளவில் மட்டுமே பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. வடதமிழகம் சென்னையில் குறைந்த அளவே பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. சென்னை முழுவதும் 3,600 பேருந்துகளில் 30 சதவீத பேருந்துகள் மட்டுமே இயக்கப்படுகிறது. திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் தினக்கூலி ஊழியர்களை வைத்து 15 பேருந்துகள் மட்டுமே இயக்கப்படுகிறது. கிருஷ்ணகிரி பணிமலையின் 120 பேருந்துகளில் 3 பேருந்துகளும், புறநகர் பணிமனையின் 70 பேருந்துகளில் 2 பேருந்துகளும் இயக்கப்படுகிறது. தருமபுரியில் 95 சதவீத பேருந்துகள் இயக்கப்பட வில்லை. நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 50 சதவீதம் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது. விழுப்புரத்தில் 60 சதவீதம் பேருந்துகள் இயக்கப்படவில்லை. தி.மலை மாவட்டத்தில் 5 சதவீத பேருந்துகள் மட்டுமே இயக்கப்படுகிறது. 540 பேருந்துகளில் 30 பேருந்துகள் மட்டுமே தனியார் ஓட்நர், நடத்துனர்களின் உதவியோடு இயக்கப்படுகிறது. வேலூரில் இருந்து 40 சதவீத பேருந்துகள் மட்டுமே இயக்கப்படுகிறது. தென்தமிழகம் திருநெல்வேலி மாநகரப் பகுதிகளில் 50% பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 20 சதவீத பேருந்துகள் மட்டுமே தனியார் ஓட்டுநர்களால் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. குமரி மாவட்டத்தில் 50 பேருந்துகள் மட்டுமே இயக்கப்படுகிறது. ராமநாதபுரத்தில் 10 பேருந்துகள் மட்டுமே இயக்கப்படுகிறது. திருவாரூர் மாவட்டத்தில் 20 சதவீத பேருந்துகள் மட்டுமே இயக்கப்படுகிறது. நாகையில் மொத்தமுள்ள 60 பேருந்துகளில் 21 பேருந்துகள் மட்டுமே இயக்கப்படுகிறது. தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள 250 பேருந்துகளில் 25 பேருந்துகள் மட்டுமே இயக்கப்பட்டு வருகிறது. திருச்சி மலைக்கேட்டை பணிமனையில் 106 பேருந்துகளில் 22 பேருந்துகளும், மணப்பாறையில் இருந்து 34 பேருந்துகளும் இயக்கபடுகிறது. புதுக்கேட்டை மாவட்டத்தில் 438 பேருந்துகளில் 110 பேருந்துகள் இயக்கபடுகிறது. சிவகங்கையில் குறைந்தளவில் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது. காரைக்குடியில் அரசு பேருந்துகள் இயங்கவில்லை. ஈரோட்டில் போக்குவரத்துக்கு ஊழியர்களின் வேலை நிறுத்தம் காரணமாக 31 சதவீத பேருந்துகளும், சத்தியமங்கலத்தில் 15 பேருந்துகளும் இயக்கப்படுகிறது. கடலூர் மாவட்டத்தில் 90 சதவீத பேருந்துகள் இயக்கப்படாததால் பயணிகள் தவித்து வருகின்றன. பொரம்பலூர் மாவட்டத்தில் 12 சதவீத பேருந்துகள் மட்டுமே இயக்கப்பட்டு வருகிறது. கரூரில் லாரி ஓட்டுனர்களை வைத்து 60 சதவீத பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது. புதுச்சேரியில் 3வது நாளாக தமிழக பேருந்துகள் இயங்கவில்லை. புதுச்சேரியில் இருந்து இயக்கப்படும் தமிழக அரசு பேருந்துகள் 55ல் 5 மட்டுமே இயக்கப்பட்டுவருகிறது.

Source: Dinakaran

