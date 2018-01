மதுரை : எல்லீஸ் நகர் பணிமனையை சேர்ந்த 5 போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பணி செய்யவிடாமல் தடுத்ததாக ஓட்டுனர் மலைசாமி அளித்த புகாரின் பேரில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

