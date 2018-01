நாளைக்குள் போக்குவரத்து ஊழியர்கள் பணிக்கு திரும்பாவிட்டால் நடவடிக்கை: அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்

கரூர்: நாளைக்குள் போக்குவரத்து ஊழியர்கள் பணிக்கு திரும்பாவிட்டால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அவர் கூறியுள்ளார். தமிழகம் முழுவதும் 80 சதவிகித பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன என்று அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

