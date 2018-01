தமிழகத்தில் 22 இடங்களில் அரசு பேருந்து மீது மர்மநபர்கள் கல் வீசி தாக்குதல்: 28 பேர் காயம்

சென்னை: ஊதிய உயர்வு கோரி போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் நடத்தி வரும் வேலைநிறுத்தம் மூன்றாவது நாளாக நீடித்து வரும் நிலையில் பல்வேறு இடங்களில் அரசு பேருந்துகள் மீது மர்மநபர்கள் கல் வீசி தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர். ஒரே நாளில் 22 பேருந்துகளின் கண்ணாடிகள் உடைக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். திருச்சி, நாகை, கிருஷ்ணகிரி, சென்னை உள்ளிட்ட இடங்களில் மர்மநபர்கள் கல் வீச்சு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். வழிதடங்களில் சென்று கொண்டிருந்த பேருந்துகளில் கல் வீசியதால் பேருந்தில் பயணித்த பணிகள் 28 பேர் காயமடைந்துள்ளனர். காயமடைந்தவர்கள் அனைவரும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இதுகுறித்து பொதுச்சொத்தை சேதம் ஏற்படுத்தியது உட்பட 10 பிரிவுகளின் கீழ் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சென்னையில் 30 சதவிகித பேருந்துகள் மட்டுமே இயக்கப்படுகின்றன. 34 பணிமனைகளிலும் தற்போது ஒரு பணிமனைக்கு 20 போலீசார் வீதம் பாதுகாப்பை அதிகரித்து பேருந்துகளை இயக்கப்பட்டு வருகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

The Government bus 22 seats in Tamil Nadu, marmanabar stone throwing attack on: 28 injured

Chennai: demanding a wage increase of transport workers will strike for the third day running the protracted