பள்ளிகளில் மனநல ஆலோசகர் தேவை: பாமக கோரிக்கை

விழுப்புரம்: மாணவர்கள் தற்கொலையில் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் உள்ளதால் பள்ளிகளில் மனநல ஆலோசகர் தேவை என்று பாமக கூறியுள்ளது. 2016ம் ஆண்டு பள்ளி மாணவர்கள் தற்கொலையில் தமிழகம் தான் முதலிடத்தில் உள்ளது. தமிழகத்தில் 2016ம் ஆண்டில் 981 மாணவர்கள் தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ளனர். இன்றைய கல்வி முறையில் ஏற்படும் மன அழுத்தம் மனச்சோர்வாக மாறுகிறது என்று ராமதாஸ் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

Mental health counselors in schools: PMK demands

