இயற்கையாக வளரும் மருத்துவ சிறப்பு வாய்ந்த உகாய் மரங்கள்

ராமநாதபுரம்: வறட்சிக்கு பெயர் பெற்ற ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் எங்கும் அதிகளவில் வளர்ந்திருப்பது கருவை மரங்கள் தான். வறண்ட மற்றும் நீர்ப்பற்றாக்குறை உள்ள இம்மாவட்டத்தின் பல இடங்களில் மற்ற மரங்கள் வளர்வதில் பல சிக்கல்கள் உள்ளன. இதனால் பசுமை போர்த்திய நிலையில் இம்மாவட்ட மக்களின் நல்லதும் கெட்டதுமாக கருவை மரங்கள் விளங்குகின்றன. இந்நிலையில் பாரம்பரிய தாவரங்கள் பற்றி ஆய்வு செய்துவரும் ராமநாதபுரம் தொல்லியல் ஆய்வு நிறுவனத்தின் தலைவர் ராஜகுரு, செயலாளர் ஞானகாளிமுத்து ஆகியோர் மிக அரிதான மருத்துவ சிறப்பு வாய்ந்த பழமையான உகாய் எனும் குறுமரங்கள் இம்மாவட்டத்தின் பல இடங்களில் காணப்படுவதை கண்டறிந்துள்ளனர். ஆங்கிலத்தில் மிஸ்வாக் எனவும் அரபியில் அராக் எனவும் அழைக்கப்படும் இம்மரங்கள், போகலூர் முல்லைக்கோட்டை முனீஸ்வரர் கோயில், நரிப்பையூர் செவக்காட்டு அய்யனார் கோயில், கீழப்பெருங்கரை அய்யனார் கோயில், ராமநாதபுரம் சந்தவளியான் கோயில், தாதனேந்தல் அய்யனார் கோயில், கடுகுசந்தைசத்திரம் சோணை கருப்பசாமி கோயில், மேலப்புதுக்குடி, தினைக்காத்தான்வயல் உள்ளிட்ட பல இடங்களில் உள்ள கிராமக்கோயில்களில் அதிகளவில் காணப்படுகின்றன. சில கோயில்களில் 10 முதல் 50 மரங்கள் வரை உள்ளன. இவை பல நூற்றாண்டுகள் பழமையான மரங்கள். இதை மாவட்ட மக்கள் குணவாகை, வில்வவாகை என பலபெயர்களில் அழைக்கிறார்கள். மிஸ்வாக் என்ற பெயரில் வரும் பற்பசை இம்மரத்தின் வேரிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. இதன் தாவரவியல் பெயர் சல்வடோரா பெர்சிக்கா ஆகும். உகாய் பாலை நிலத்து மரங்களில் ஒன்று. இது சங்க இலக்கியங்களில் பாலைத்திணைக்குரிய மரமாக குறிப்பிடப்படுகிறது. இதன் அடி மரம் மெலிதாக சொரசொரப்பாக சாம்பல் நிறத்துடன் இருக்கும். இம்மரத்தின் தண்டு புறாவின் முதுகுக்கு உவமை கூறப்படுகிறது. இம்மரத்தின் காய்கள் உருண்டையாய், சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும். இதன் பூக்கள் சிறியதாக பசுமை படர்ந்த மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும். இலைகள் முட்டை வடிவில் இருக்கும். இவை ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் பூத்து மார்ச்சு மாதங்களில் காய்ப்பவை. கடலோர சமவெளிகளிலும், களர் மற்றும் உவர் நிலங்களிலும் இம்மரங்கள் வளரும். இம்மரத்தின் இலைகளும், பழங்களும் சிறுநீரக கல்லுக்கும், வீக்கத்துக்கும் மிகச்சிறந்த மருந்தாகும். ஆப்பிரிக்காவில் இதன் இலைகளை உணவாக பயன்படுத்துகிறார்கள். இதன் வேரிலிருந்து எடுக்கப்படும் குச்சிகள் பல்துலக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதன் காயிலிருந்து வெடித்து உதிரும் விதை மிளகைப்போல் காரம் உடையது. பறவைகள் இவ்விதைகளை உண்ணும். பல முஸ்லிம் பள்ளிவாசல்களில் இம்மரம் வளர்க்கப்படுகிறது. இதனை உலக சுகாதார நிறுவனம் வாய் சுத்தத்துக்கான சிறந்த பொருளாகப் பயன்படுத்துமாறு பரிந்துரைக்கிறது. இதில் ஏராளமான மருந்து பொருட்கள் காணப்படுவதாக ஆராய்ச்சி முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன. இதுகுறித்து தொல்லியல் ஆய்வு நிறுவன தலைவர் ராஜகுரு கூறுகையில், ‘இந்த சிறப்பு வாய்ந்த உகாய் மரங்கள் மிக அபூர்வமாக ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முழுவதும் கோயில் பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக கடும் வெப்பத்தையும், வறட்சியையும் தாங்கி இம்மரங்கள் செழிப்பாக வளர்ந்து வருகின்றன. பல நோய்களை தீர்க்கும் மருந்தாக இம்மரத்தின் இலை, வேர், தண்டு, பழம், விதை ஆகியவை பயன்படுகின்றன’ என்றார்.

Source: Dinakaran

