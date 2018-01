கடலோர பகுதியில் செக்போஸ்ட் அமைப்பதில் சிக்கல் : கடத்தல் அதிகரிக்கும் அபாயம்

ராமநாதபுரம்: உச்சிப்புளி அருகே பிரப்பன்வலசை பகுதியில் போலீசார் பற்றாக்குறை காரணமாக செக்போஸ்ட் அமைக்கப்படாமல் உள்ளது. இலங்கைக்கு அருகில் ராமேஸ்வரம் தீவுப்பகுதியில் அமைந்துள்ளதால் சட்ட விரோதமான நடவடிக்கைகளை தடுக்க கியூ பிரிவு, உளவு பிரிவு, சட்டம் ஒழுங்கு என பலவித பிரிவுகளில் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முழுவதும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இலங்கையிலிருந்து வரும் இலங்கை அகதிகளை பதிவு செய்யும் முக்கிய முகாமாக மண்டபம் அகதிகள் முகாம் உள்ளது. சமீப காலமாக தமிழகத்தில் உள்ள பல்வேறு அகதிகள் முகாமில் உள்ள இலங்கை அகதிகள் உச்சிப்புளி அருகே சீனியப்பா தர்ஹா, புதுமடம் கடற்கரை வழியாக தப்பிக்க முயன்று பிடிபட்டுள்ளனர். இதுதவிர தடை செய்யப்பட்ட கடல் அட்டை, கடல் குதிரை, சங்கு வகைகள் போன்ற அரிய கடல்வாழ் உயிரினங்கள் வாகனங்கள் மூலம் பிற இடங்களுக்கு கடத்தப்பட்டபோதும் பலமுறை போலீசார் பிடித்துள்ளனர். இந்நிலையில் இவைகளை கண்காணிக்கும் பொருட்டும் ராமநாதபுரத்திற்கும் பாம்பனிற்கும் இடையே வேறு எந்த செக்போஸ்ட்டும் இல்லாத காரணத்தினால் உச்சிப்புளி அருகே பிரப்பன்வலசையில் கடந்த 5 வருடங்களுக்கு முன்பு போலீஸ் செக்போஸ்ட் அமைக்கப்பட்டது. உச்சிப்புளி கிராம பகுதியை சுற்றிலும் கொலைகள், கடத்தல் சம்பவங்கள், திருட்டுகள், மர்ம வாகனங்களின் அணிவகுப்பு, இலங்கை அகதிகள் கள்ளதனமாக இலங்கைக்கு தப்ப முயலுதல் போன்ற சட்ட விரோதமான செயல்கள் அதிகம் நடைபெற்ற சூழ்நிலையில் வெறும் செக்போஸ்ட் கொட்டகை மட்டும் அமைத்து போலீசார் பணியில் இல்லாமல் செயல்பட்டு வந்தனர். பின்னர் நாளிதல்களில் இதுகுறித்து செய்திகள் வெளிவந்ததும் அந்த செக்போஸ்டை முழுவதுமாக போலீசார் அகற்றி விட்டனர். இதனால் ராமேஸ்வரத்திலிருந்து சட்டவிரோதமாக கடத்தப்படும் அரிய கடல்வாழ் உயிரினங்கள் பிரப்பன்வலைசை சாலையில் பிரிந்து ராமநாதபுரம் செல்லாமல் கீழக்கரை வழியாக தூத்துக்குடிக்கு கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. சம்மந்தப்பட்ட காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் உச்சிப்புளி காவல்நிலையத்தில் தேவையான அளவு போலீசாரை அதிகப்படுத்தி பிரப்பன்வலசை அருகே மீண்டும் போலீசார் செக்போஸ்டை அமைக்க வேண்டுமென்று பொதுமக்கள் கருத்து தெரிவித்தனர்.

இதுகுறித்து போலீசார் கூறுகையில், ‘போலீசார் பற்றாக்குறையினால் செக்போஸ்ட்டில் போலீசாரை நியமிக்க முடியவில்லை. கிராம பகுதியை சுற்றிலும் குற்றங்கள் பெருகி வரும் நிலையில் குறைந்த போலீசாரை வைத்துக்கொண்டு பணிபுரிவது கடினமாக உள்ளது. போலீசாரின் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்தினால் மட்டுமே இப்பிரச்னையை சரிசெய்ய முடியும்’ என்றனர்.

