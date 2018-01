இரவு நேரங்களில் திருடப்படும் மரத்தடிகள் : ஓகி புயலால் முறிந்து விழுந்தவை

நாகர்கோவில்: குமரி மாவட்ட மருத்துவக்கல்லூரி வளாகத்தில் உள்ள மர குவியல்களை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். குமரி மாவட்டத்தில் கடந்த நவம்பர் 30ம் தேதி வீசிய ஓகி புயலில் மாவட்டமே சின்னா பின்ன மானது. லட்சக்கணக்கான வாழைகள், ரப்பர் மரங்கள் முறிந்து விழுந்தன. 15 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மின் கம்பங்கள் சரிந்தன. ஓகி புயல் பாதிப்பில் இருந்து இன்னும் குமரி மாவட்டம் முழுமையாக மீள வில்லை. பல்வேறு இடங்களில் முறிந்து விழுந்த மரங்கள் இன்னும் அகற்றப்படாமல் உள்ளன. ஆசாரிபள்ளம் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையிலும் ஏராளமான மரங்கள் உள்ளன. ஓகி புயல் காரணமாக இங்கும் பல மரங்கள் முறிந்து விழுந்தன. இந்த மரங்கள் இன்னும் அகற்றப்படாமல் முறிந்த நிலையில் உள்ளன. ஒரு சில மரங்கள் வெட்டப்பட்டுள்ளன. பொதுப்பணித்துறை கட்டுமான பிரிவு சார்பில் இந்த மரங்களை வெட்டி அகற்றும் பணிகள் நடந்தன. இவ்வாறு வெட்டி அகற்றப்பட்ட பின்னர் அதன் மூலம் கிடைத்த மரக்கட்டைகள் இன்னும் மருத்துவக்கல்லூரி வளாகத்தில் தான் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன. டன் கணக்கில் இந்த மர கட்டைகள் உள்ளன. இவற்றை பொதுப்பணித்துறை டெண்டர் விட்டு முறைப்படி விற்பனை செய்ய வேண்டும். ஆனால் இந்த மரக்கட்டைகள் மருத்துவக்கல்லூரி வளாகத்தில் ஆங்காங்கே குவியல், குவியலாக உள்ளன. இரவு நேரங்களில் மர்ம நபர்கள் சிலர் இதை திருடி செல்வதாகவும் கூறப்படுகிறது. அரசுக்கு சேர வேண்டிய பணம், தனியார்கள் சிலருக்கு செல்வதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. மேலும் இந்த மரக்குவியல்களால் கொசுக்கள் தொல்லையும் அதிகமாக உள்ளது.

எனவே முறைப்படி இவற்றை ஏலமிட்டு, உடனடியாக அகற்றி, மருத்துவக்கல்லூரி வளாகத்தை சுத்தப்படுத்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

