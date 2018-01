மாரிராஜ் தற்கொலை முயற்சி : 13 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு

அகமதாபாத் : குஜராத்தில் தனியார் மருத்துக் கல்லூரியில் தமிழக மாணவர் மாரிராஜ் தற்கொலைக்கு முயன்ற சம்பவம் குறித்து 9 மருத்துவர்கள் உட்பட 13 பேர் மீது அகமதாபாத் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.சாதிய ரீதியாக தமிழக மாணவர் மாரிராஜ் துன்புறுத்தப்பட்டதாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

Mariraj raised on suicide attempts: 13 people

Ahmedabad: private medical college in Tamil Nadu, Gujarat in student mariraj to mark the incident attempted suicide