திருவாரூர் : திருவாரூர் மாவட்டத்தில் 75% அரசுப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது என்று அமைச்சர் காமராஜ் கூறியுள்ளார். ரேஷன் கடைகளில் பச்சரிசி வாங்குமாறு மக்கள் கட்டாயப்படுத்தப்படுவதில்லை என்றும் மக்களின் விருப்பத்திற்கேற்றவாறுதான் அரிசி வழங்கப்படுகிறது என்றும் அவர் கூறினார்.

Source: Dinakaran

