மணல் இறக்குமதிக்கு தமிழக முதல்வர் அனுமதிக்க வேண்டும் : ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்

சென்னை : இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மணல் பயன்பாட்டுக்கான நிபந்தனைகளை தளர்த்தி, உச்சநீதிமன்ற உத்தரவை செயல்படுத்த தமிழக அரசுக்கு, திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் வலியுறுத்தி உள்ளார்.மணல் இறக்குமதிக்கு தமிழக முதல்வர் அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் மணலை இறக்குமதி செய்ய 11 நிபந்தனைகள் விதித்திருப்பது தேவையற்றது என்றும் அவர் கூறினார்.செயற்கையாக மணல் தட்டுப்பாடு ஏற்படுத்தி ஊழலுக்கு திட்டமிட்டு இருப்பதாக தெரிகிறது என்றும் அவர் கூறினார்.

Source: Dinakaran

English summary

Tamil Nadu Chief Minister should allow to import sand: Stalin emphasis

Chennai: conditions for use of imported sand to loosen in order to implement the Supreme Court directive, Ind.