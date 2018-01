மாட்டுத்தீவன ஊழல் வாக்கு: லாலுவுக்கு என்ன தண்டனை? இன்னும் சற்றுநேரத்தில் தீர்ப்பு!

ராஞ்சி: மாட்டுத்தீவன ஊழல் வழக்கில் குற்றவாளி என தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட பீகார் முன்னாள் முதல்வர் லாலு பிரசாத்துக்கு இன்னும் சற்று நேரத்தில் தண்டனை விவரம் அளிக்கப்பட உள்ளது. பீகார் முன்னாள் முதல்வரான லாலுபிரசாத் யாதவ் கால்நடை தீவன ஊழல் வழக்கில் குற்றவாளி என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். லாலுபிரசாத் யாதவ் குற்றவாளி என்று ராஞ்சி சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் கடந்த டிசம்பர் மாதம் 23 ஆம் தேதி தீர்ப்பளித்தது. கடந்த 1990ஆம் ஆண்டு பீகார் முதல்வராக லாலு பிரசாத் யாதவ் பதவி வகித்தபோது மாட்டுத்தீவன ஊழலில் சிக்கினார். சுமார் 950 கோடி ரூபாய் அவர் ஊழல் செய்ததாகக் குற்றம்சாட்டப்பட்டது. மாட்டு தீவன ஊழல் இதில் லாலு பிரசாத் உள்ளிட்ட 34 பேர் குற்றவாளிகளாக சேர்க்கப்பட்டனர். அதில் 11 பேர் வழக்கு விசாரணையின் போதே இறந்து விட்டனர். ஒருவர் மட்டும் அப்பூருவராக மாறி குற்றத்தை ஒப்புக் கொண்டார். லாலு குற்றவாளி – தீர்ப்பு இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் கடந்த 23ஆம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அதன்படி லாலு பிரசாத் யாதவ் குற்றவாளி உள்ளிட்ட 15 பேர் குற்றவாளி என தீர்ப்பளித்தது ராஞ்சி சிபிஐ நீதிமன்றம். மறு நாளுக்கு ஒத்திவைப்பு இந்த வழக்கில் 15 பேரின் தண்டனை விவரத்தை ராஞ்சி சிபிஐ நீதிமன்றம் ஜனவரி 3ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்தது. ஆனால் அரசு வழக்கறிஞர்கள் இருவர் மரணமடைந்ததால் அன்று வழங்கப்பட இருந்த தண்டனை விவரம் மறுநாளான 4ஆம் தேதி வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இன்று தண்டனை அறிவிப்பு ஆனால் 4ஆம் தேதியும் தீர்ப்பு வழங்கப்படாமல் 5ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது. இதேபோல் மூன்று முறை லாலுவின் தண்டனை விவரம் ஒத்திவைக்கப்பட்டு இன்று வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இன்னும் சற்றுநேரத்தில் இந்நிலையில் இன்னும் சற்றுநேரத்தில் ராஞ்சி சிபிஐ நீதிமன்றம் லாவுக்கு தண்டனை விவரத்தை அறிவிக்கவுள்ளது. இதனை முன்னிட்டு நீதிமன்ற வளாகத்தில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

Source: OneIndia

English summary

Feed what punishment the corrupt vote: Lalu? The verdict is not yet in a moment!

Ranchi: in the case of cattle feed scandal was convicted former Chief Minister Bihar Lalu prasathuga