புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் அருகே தனியார் பேருந்து மீது இருசக்கர வாகனம் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் கல்லூரி மாணவர்கள் 2 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். இது குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

Vehicle collision near pudukottai bus 2 college students deaths

