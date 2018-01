தேனி : கம்பம் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே கேரள பேருந்து கடைக்குள் புகுந்து விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் ஒரு பெண் உயிரிழந்தார். மேலும் 10 பேர் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Cumbum, near Kerala bus entered the shop one killed in accident:

TheNI, cumbum, near old bus stand: Kerala bus crashed into a shop. In this accident.