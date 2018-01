இலுமினாட்டி சின்னம்: ஓபாமா… ஜார்ஜ் புஷ்… ரஜினி… ஒப்பிட்ட சீமான்

சென்னை: இலுமினாட்டி என்று கமல்ஹாசனை பலரும் கூறி வந்த நிலையில் நடிகர் ரஜினிகாந்தை இலுமினாட்டியின் குறியீடாக சித்தரித்துள்ளார் சீமான். ரஜினியை ரசிகர்கள் கடவுளாக சித்தரிக்க… சீமானோ தீய சக்தி என்று கூறி விட்டார். பாபா படத்தில் ஒரு முத்திரையை முதன் முதலாக அறிமுகம் செய்தார் ரஜினி. அவரது ரசிகர்கள் தங்களின் கைகளில் அடையாளமாக வைத்து கொண்டாடினர். அரசியலுக்கு வரப்போவதாக கூறிய ரஜினி, அந்த அடையாள முத்திரையை மீண்டும் காட்டினார். ஆன்மீக அரசியல் என்று கூறும் ரஜினியின் கை சின்னம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. சின்னங்கள் குறியீடுகள் வின்சென்ட் சர்ச்சில் முதல் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா என இரட்டை விரலை வெற்றியின் குறியீடாக காட்டி ஜெயித்து வந்தவர்கள்தான். அது வெற்றியின் சின்னம் சுண்டு விரல், மோதிர விரலை மடக்கி, கட்டை விரலோடு சேர்த்து மோதிர விரல், ஆட்காட்டி விரலை உயர்த்தியிருப்பார்கள். ஒபாமா சின்னங்கள் அமெரிக்காவின் முன்னாள் அதிபர்கள் ஜார்ஜ் புஷ், ஓபாமா ஆகியோர் நடுவிரல், மோதிர விரலை மடக்கி கட்டை விரலோடு சேர்த்து புதுவிட சின்னத்தை பரப்பினர். அது இலுமினாட்டிகளின் சின்னம் என்று கூறினர். யார் இந்த இலுமினாட்டிகள் அவர்களின் வேலைதான் என்ன என்று பலருக்கும் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. இலுமினாட்டி சின்னம் இலுமினாட்டிகள் யாரும் தன்னை இலுமினாட்டி என்று அறிவித்துக் கொள்ளமாட்டார்கள். இலுமினாட்டிகள் சின்னம் ஒற்றைக்கண் முக்கோணத்தில் இருப்பதால். கமல்ஹாசன் பிக் பாஸ் சின்னம் அந்த கண். அவர் இலுமினாட்டி ரகசிய அமைப்பில் உள்ளார் என்பதற்கு இதுவே ஆதாரம் என்று கூறி பரப்பினர். கைகளில் சின்னம் இன்று தொலைக்காட்சி சேனலில் பேசிய சீமான் தனது கைகளில் சிலரது படங்களை வைத்திருந்தார். ஜார்ஜ் புஷ், ஓபாமா ஆகியோரின் படங்களை வைத்து ரஜினியோடு ஒப்பிட்டு பேசினார். இறுதியில் தீய சக்தியின் சின்னம் என்றும் கூறினார். முத்திரைக்கு பெயர் ரஜினியின் முத்திரையை தீய சக்தியோடு ஒப்பிட்டுள்ளார் சீமான். தமிழினத்தை அழித்த ராஜபக்சேவின் மகன் ரஜினியை பாராட்டுவதா என்றும் கேட்டுள்ளார் சீமான். எது எப்படியோ இத்தனை ஆண்டு காலமாக அரசியலுக்கு வரலாமா வேண்டாமா என்று யோசித்துக்கொண்டிருந்த ரஜினி இப்போதுதான் காலை நனைக்கவே ஆரம்பித்திருக்கிறார் அதற்குள் அவரது முத்திரையை வைத்து தீய சக்தியாக முத்திரை குத்தி விட்டார் சீமான்.

Source: OneIndia

English summary

Ilumina, symbol: Obama … George Bush … Rajini … Comparing Seeman

Chennai: ilumina that Kamal haasan saying many came to be in a position to ilumina, rajinikanth as a symbol for Chuck