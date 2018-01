கடலூர்: கடலூர் அருகே தற்காலிக ஓட்டுநர் இயக்கிய பேருந்து வயலில் இறங்கி விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. பண்ருட்டியிலிருந்து கடலூர் சென்ற பேருந்து கீழ்அருங்குணம் என்ற இடத்தில் வயலில் இறங்கி விபத்து ஏற்பட்டது. இருப்பினும் விபத்தில் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை.

Source: Dinakaran

English summary

Cuddalore bus driver near temporary directed landed in the field

Cuddalore bus driver: Cuddalore near temporary directed field has descended on the accident. Panrutiliru