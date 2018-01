28,000 ரூபாய்க்கு மூக்கு கண்ணாடி: அரசு செலவில் கணவருக்கு தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை, சிக்கலில் கேரள பெண் அமைச்சர் ஷைலஜா

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் பினராய் விஜயன் தலைமையிலான இடது முன்னணி அரசு கடந்த வருடம் மே மாதம் பொறுப்பேற்றது. ஆட்சியில் அமர்ந்த ஒரு சில மாதங்களிலேயே தொழில் துறை அமைச்சரான இ.பி. ஜெயராஜன், தனது நெருங்கிய உறவினர்களை அரசு பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் முறைகேடாக உயர்பதவிகளில் நியமித்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதனால் ஜெயராஜன் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.ஜெயராஜனுக்கு அடுத்தபடியாக பாலியல் குற்றச்சாட்டில் சிக்கி போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக இருந்த சசீந்திரன் தனது அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். சசீந்திரனுக்கு அடுத்து போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற தாமஸ் சாண்டி மீது அரசு நிலத்தை ஆக்கிரமித்துள்ளதாக புகாரில் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதனால் எஞ்சியுள்ள அமைச்சர்கள் சிக்கலில் மாட்டாமல் இருப்பார்கள் என கருதினர். ஆனால் ‘பழைய குருடி கதவை திறடி’ கதையாக நான்காவதாக இப்போது ஒரு பெண் அமைச்சரின் வடிவில் பினராய் விஜயனுக்கு அடுத்த நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. சுகாதாரத் துறை அமைச்சராக இருக்கும் ஷைலஜா தான் இப்போது கேரள எதிர்க்கட்சிகளிடம் வசமாக சிக்கியுள்ளார். அமைச்சர் ஷைலஜாவும், அவரது கணவரும் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று அதற்கான பணம் ரூ4 லட்சத்தை அரசிடமிருந்து வாங்கியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. அமைச்சர் ஷைலஜாவின் கணவர் பாஸ்கரன் கண்ணூரில் ஒரு அரசுப் பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக இருந்து ஓய்வு பெற்றவர். இவர் தற்போது அரசு ஓய்வூதியம் பெற்று வருகிறார். மேலும் இவர் கடந்த வருடம் வரை மட்டனூர் நகரசபை தலைவராகவும் இருந்தார். அப்போது தான் கடந்த வருடம் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக பாஸ்கரன் தலச்சேரியிலுள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.அப்போது சிகிச்சைக்கு ரூ.50,000க்கும் மேல் செலவானது. அந்த மருத்துவமனையில் ஒரு நாள் அறை வாடகைக் கட்டணம் ரூ.7150 ஆகும். இதே போல பல முறை அமைச்சர் ஷைலஜாவும், அவரது குடும்பத்தினரும் தனியார் மருத்துவனையில் சிகிச்சை பெற்றனர். கடந்த வருடத்தில் இதற்காக ஆன செலவு ரூ.3.82 லட்சமாகும். இந்தப் பணத்தை பின்னர் அமைச்சர் ஷைலஜா அரசு கணக்கிலிருந்து எழுதி வாங்கினார்.இவை எல்லாவற்றுக்கும் மேல் சமீபத்தில் அமைச்சர் ஷைலஜா திருவனந்தபுரத்திலுள்ள ஒரு கண்ணாடிக் கடையிலிருந்து தனக்கு ஒரு மூக்கு கண்ணாடி வாங்கினார். அதன் விலை ரூ.28,000. அதற்கான பணத்தையும் பின்னர் அவர் எழுதி வாங்கினார். சமீபத்தில் தான் இந்த விவரங்கள் வெளியாயின. இதையடுத்து அமைச்சர் ஷைலஜா பதவி விலக கோரி எதிர்க்கட்சிகள் போராட்டத்தில் குதித்துள்ளன. இந்த சிக்கலை முதல்வர் பினராய் விஜயன் எப்படி சமாளிக்கப் போகிறார் என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

