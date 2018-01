3 லட்சம் பணியாளர் பற்றாக்குறை முடங்கி நிற்கும் அரசு நிர்வாகம்

மதுரை: தமிழகத்தில் 1,330 காவல் நிலையங்கள் உள்ளன. இதில் சுமார் 2.30 லட்சம் பேர் பணியாற்றி வருகின்றனர். கடந்த 8 ஆண்டுகளாக புதிய பணியாளர்கள் நியமனம் இல்லை. மாதந்தோறும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் ஓய்வு பெற்று வருகின்றனர். பலர் பணிச்சுமையால் பாதிக்கப்பட்டு மன உளைச்சல் காரணமாக விடுமுறையில் உள்ளனர். மாநிலத்தில் கொலை, கொள்ளை, வழிப்பறி, திருட்டு சம்பவங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனை தடுக்க போதுமான போலீசார் இல்லாததால் கொள்ளையர்கள் ஜாலியாக வலம் வந்து நகை பறிப்பு உள்ளிட்ட சம்பவங்களை நடத்தி விட்டு தப்புகின்றனர். போலீசார் பல முயற்சிகள் எடுத்தும் குற்றங்களை குறைக்கவோ, தடுக்கவோ முடியவில்லை. மாநிலத்தில் போலீஸ் முதல் உயரதிகாரிகள் வரை 24 ஆயிரம் பேர் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. மதுரை, திருச்சி, கோவை, சேலம், சென்னை உள்ளிட்ட மத்திய சிறைச்சாலைகள் மற்றும் கிளை சிறைச்சாலைகளில் தற்போது குற்றவாளிகள் நிரம்பி வருகின்றனர். ஆனால் போதுமான சிறை காவலர்கள் பணியில் இல்லை. மின்வாரியத்தில் அலுவலக உதவியாளர் உள்ளிட்ட உதவி பொறியாளர் வரை மாநிலம் முழுவதும் 43 ஆயிரம் பேர் பற்றாக்குறை நிலவி வருகிறது. இதனால் இயற்கை பேரிடர் காலங்களில், மீட்பு பணியின் வேகம் குறைகிறது. மக்களும் பெரும் அவதிக்குள்ளாகின்றனர். இதுகுறித்து அரசு ஊழியர்கள் சங்க மாநில நிர்வாகி ஒருவர் கூறுகையில், ‘‘தமிழகத்தில் போக்குவரத்துத்துறை, மருத்துவத்துறை, வருவாய்த்துறை, தீயணைப்புத்துறை, இந்துசமய அறநிலையத்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசுத்துறைகளில் கடந்த பல வருடங்களாக சுமார் 3 லட்சம் பேர் பற்றாக்குறை நிலவி வருகிறது. இதனால் அரசுத்துறைகள் முற்றிலும் முடங்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. அரசு தனிக்கவனம் செலுத்தி உடனடியாக அனைத்து துறைகளிலும் பணியாளர்களை நியமிக்க முன் வரவேண்டும்,’’ என்றார். அரசு வேலைக்காக பல லட்சம் பேர் பதிவு

வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்களில் 8ம் வகுப்பு முதல் பட்டப்படிப்பு வரை படித்தவர்கள் என, பல லட்சம் பேர் பதிவு செய்து ேவலை கிடைக்காமல் காத்திருப்பு பட்டியலில் உள்ளனர். வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்தாலாவது வேலை கிடைக்குமா என்று பல இளைஞர்கள் காத்திருக்கின்றனர். அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

Source: Dinakaran

