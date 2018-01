வெல்லம் உற்பத்தி 75% சரிவு போதிய விலையும் இல்லை: உற்பத்தியாளர்கள் கவலை

கோபி: ஈரோடு மாவட்டம் கோபி மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் சுமார் 50க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் உருண்டை வெல்லம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு மாவட்டங்களில் விளைவிக்கப்படும் கரும்புகளை கொள்முதல் செய்து, அதன்மூலம் இப்பகுதியில் வெல்லம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இப்பகுதி தொழிலாளர்கள் மட்டுமின்றி, வெளிமாவட்ட தொழிலாளர்களும் வெல்லம் உற்பத்தியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். உருண்டை வெல்லம், அச்சு வெல்லம் என இரண்டு ரகங்களில் வெல்லம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.இந்நிலையில், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக ஏற்பட்ட கடும் வறட்சி காரணமாக, ஈரோடு மாவட்டத்தில் கரும்பு விளைச்சல் முற்றிலும் குறைந்தது. இதனால், இந்த ஆண்டு வெல்லம் உற்பத்திக்காக, கர்நாடகா மாநிலம் மைசூர், தமிழகத்தில் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து, ஒரு டன் கரும்பு ரூ.4 ஆயிரத்துக்கு கொள்முதல் செய்து, இங்கு வெல்லம் உற்பத்தி செய்கின்றனர். இதனால், ஒரு கிலோ வெல்லம் உற்பத்திக்கு 15 கூடுதலாக செலவிட வேண்டியுள்ளது. ஒரு டன் வெல்லம் உற்பத்திற்கு 15 ஆயிரம் வரை கூடுதல் செலவு ஏற்படுகிறது. முன்பு ஒரு ஆண்டுக்கு 2 ஆயிரம் டன் வெல்லம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. ஆனால், தற்போது 500-600 டன் உற்பத்தி செய்வதே பெரிய காரியமாகி விட்டது.உற்பத்தி சரிவு ஒரு பக்கம் ஏற்பட்டாலும், இன்னொரு பக்கம் மார்க்கெட்டில் கூடுதல் விலையும் கிடைக்கவில்லை. முன்பு, ஒரு சிப்பம் (30 கிலோ) 1,600க்கு விற்றது. ஆனால், தற்போது 1,200க்கு மட்டுமே விற்கிறது. இதனால், செலவினங்களை சமாளிக்க முடியாமல் வெல்லம் உற்பத்தியாளர்கள் தவிக்கின்றனர். வெளிமாவட்டங்களில் இருந்து அழைத்து வரப்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க முடியாமல் சிரமப்படுகின்றனர்.சேலம், சித்தோடு, பிலிக்கல்பாளையம், நெய்க்காரபட்டி போன்ற இடங்களில் செயல்படும் வெல்லம் மார்க்கெட்டில், வெல்லத்துக்கு நல்ல விலை கிடைக்கும் ஆனால், தற்போது ஒரு கிலோ வெல்லத்துக்கு 40 என்ற அளவிலேயே விலை கிடைக்கிறது, இதனால் செலவினங்களை சமாளிக்க முடியவில்லை என உற்பத்தியாளர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர். இதுகுறித்து வெல்லம் உற்பத்தியாளர்கள் கூறியதாவது:ஈரோடு மாவட்டத்தில் மட்டும் சுமார் 50 ஆயிரம் ஏக்கரில் கரும்பு உற்பத்தியில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டு வந்தனர். கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக போதிய மழை இல்லாத காரணத்தால் பவானிசாகர் அணையில் நீர்மட்டம் வெகுவாக குறைந்தது. இதனால், கரும்பு உற்பத்தி முற்றிலும் தடைபட்டது. கரும்பு விளைச்சல் இல்லாத காரணத்தால், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக வெல்லம் உற்பத்தி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. கிட்டத்தட்ட 75 சதவீதம் உற்பத்தி சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டில் கட்டுப்படியான விலையும் கிடைக்கவில்லை. இதனால், வெல்லம் உற்பத்தி தொழில் மந்த கதியில் உள்ளது. தமிழக அரசு, பொங்கல் பண்டிகைக்கு, நியாய விலை கடைகளில் சர்க்கரைக்கு பதிலாக வெல்லம் வழங்கினால், ஓரளவு விலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வெல்லம் உற்பத்தி தொழிலும் சீரடையும். எங்களது நிலையை உணர்ந்து, தமிழக அரசு விரைந்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டால் நல்லது. இவ்வாறு வெல்லம் உற்பத்தியாளர்கள் கூறினர்.

Source: Dinakaran

English summary

75% decline in production, there is no adequate price jaggery: manufacturer concerns

Gopi says: erode district, Gobi and its surrounding areas for about more than 50 seats in the round WINS