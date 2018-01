மத்திய அமைச்சரவை 2009ல் அனுமதி வழங்கியிருந்தது: கடலோர காவல்படைக்கு முதல் பயிற்சி மையம் அமைக்கும் திட்டம் முடக்கம்

நாகர்கோவில்: மும்பை தாக்குதலுக்கு பின்னர் கடலோர பாதுகாப்பு படையை வலுப்படுத்த கடந்த 2009ம் ஆண்டு மத்திய அமைச்சரவையால் அனுமதி வழங்கப்பட்ட கடலோர காவல்படைக்கான முதல் பயிற்சி மையம் அமைக்கும் திட்டம் நாட்டில் இதுவரை செயல்பாட்டிற்கு வரவில்லை. கடலோரக் காவல் படை நாட்டில் 4 மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 5440 பேர் இப்படையில் பணியில் உள்ளனர். இதன் மேற்கு மண்டலத்தின் தலைமையிடம் மும்பையிலும், கிழக்கு மண்டலத்தின் தலைமையிடம் சென்னையிலும், அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபர் மண்டலத்தின் தலைமையிடம் போர்ட் பிளேயரிலும் அமைந்துள்ளது. மேலும் வட மேற்கு மண்டலத்தின் தலைமையிடம் காந்திநகரிலும் உள்ளது. இந்தியாவின் கடல் வளங்களைப் பாதுகாக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட இது துணை ராணுவப்பிரிவுகளை ஒத்த அமைப்பு ஆகும். ஆனால் அவற்றைப்போல் அல்லாமல் கடலோரக் காவல்படை பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் அமைப்பாகும். கடல் வளங்களைப் பாதுகாப்பது மட்டுமின்றி, கப்பல்களைப் பாதுகாப்பது, கடல்வழிக் குடியேற்றத்தைக் கண்காணிப்பது, கடல்வழி போதைப்பொருட்கள் இந்தியாவிற்குள் வராமல் தடுப்பது உள்ளிட்ட பணிகளை இப்படை தற்போது மேற்கொள்கிறது. இந்திய கடற்படை, மீன் வளத்துறை, வருவாய் மற்றும் குடியேற்றத்துறை, காவல்துறை போன்றவற்றின் ஒத்துழைப்புடன் கடலோர காவல்படை பணி செய்கிறது.

கடந்த 2008ம் ஆண்டு நவம்பர் 26ம் தேதி நடைபெற்ற மும்பை தாக்குதலுக்கு பின்னர் கடலோர பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் பாதுகாப்பு பணிகளை பலப்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மத்திய அரசால் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அதன் ஒரு பகுதியாக இந்திய கடலோர காவல்படையை சக்திவாய்ந்ததாகவும், காவல் படையில் உள்ளவர்களுக்கு பல்வேறு பயிற்சிகள் அளிக்கவும் ஏதுவாக பயிற்சி மையம் (இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டு அகாடமி) ஒன்றை தொடங்க மத்திய அமைச்சரவை கடந்த 2009ம் ஆண்டு அனுமதி வழங்கியது. தற்போது விமானப்படை அதிகாரிகளால்தான் கடலோர காவல்படையினருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. இந்தநிலையில் இதற்காக தனி பயிற்சி மையம் அமைக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் 2010ம் ஆண்டில் இதற்கான இடம் தேர்வு செய்யும் பணிகள் நடைபெற்றன. அப்போது கேரள மாநில அரசு நிலம் ஒதுக்குவதாக உறுதியளித்த நிலையில், கண்ணூர் அருகே அழிக்கால் கடல் பகுதியில் உள்ள இரினாவு என்ற இடத்தில் அகாடமி தொடங்க முடிவு செய்யப்பட்டது. இதற்காக 2011ம் ஆண்டு மே மாதம் 28ம் தேதி அப்போதைய பாதுகாப்பு துறை அமைச்சர் ஏ.கே.அந்தோணி திட்டத்திற்கு அங்கு அடிக்கல் நாட்டியிருந்தார். 164 ஏக்கர் பரப்பளவில் அரபிக்கடலோர பகுதியில் 90 ஆண்டுகளுக்கு நிலம் குத்தகையாக வழங்கப்பட்டது. திட்ட பகுதி எல்கை நிர்ணயம், தரைத்தளம் சமப்படுத்தும் பணிகள், போன்றவை நடைபெற்ற போதிலும் அடிக்கல் நாட்டிய நிலையிலேயே பணிகள் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளன. மத்திய அரசு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வழங்கப்படாததால் இந்தநிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக கடலோர காவல்படை அதிகாரிகள் மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட அறிக்கையை அமைச்சகம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றும், திட்டம் கைவிடப்படவோ, இடமாற்றம் செய்யப்படவோ வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மேலும் மங்களூர் துறைமுக பகுதியில் 160 ஏக்கரில் கடலோர காவல்படை பயிற்சி மையம் அமைக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. மத்திய அமைச்சரவை இத்திட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்கி 9 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்ட போதிலும் திட்டம் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.குமரி மாவட்டத்ைத பொறுத்தவரை மீனவர்களின் பாதுகாப்புக்காக எந்தவொரு திட்ட பணிகளும் மத்திய, மாநில அரசுகளால் மேற்கொள்ளப்பட வில்லை. குறைந்தபட்சம் காணாமல் போகும் மீனவர்களை கண்டுபிடிக்க ஒரு ஹெலிகாப்டர் தளம் கூட இதுவரை அமைக்கப்பட வில்லை. தற்போது ஓகி புயல் பாதிப்பு வேளையிலும் மீனவர்களை மீட்கும் பணிகளில் பெரும் பின்னடைவு ஏற்பட்டது. இந்தநிலையில் தென் கடலோர பகுதிகளில் உள்ள மீனவர்களை பாதுகாக்கும் வகையில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கடலோர காவல்படையின் அந்த முதல் பயிற்சி மையத்தை அமைக்கவும், இதற்காக மத்திய அரசை தமிழக அரசு வலியுறுத்தவும் வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. கடலோர பாதுகாப்பு பயிற்சி மைய நோக்கங்கள்

* கடல் மார்க்கமாக உள்ள தீவிரவாத அச்சுறுத்தல்களை தடுத்தல், கடலில் காணாமல் போனவர்களை மீட்டு கொண்டுவருதல், கடல் பாதுகாப்பு சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துதல்.

* ஹெலிகாப்டர் தளம், பணிமனை, பயிற்சி மையம், தளவாட பொருட்கள் சேகரிப்பு மையம், நீச்சல்குளம் போன்றவை இடம்பெறும். முதல்கட்டத்தில் 500 அதிகாரிகள் உட்பட 800 பேருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும்.

