நளினிக்கு ஆபரேஷன்

வேலூர்: ராஜிவ்காந்தி கொலை வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை பெற்று வேலூர் பெண்கள் சிறையில் உள்ள நளினி, ஆண்கள் சிறையில் உள்ள முருகன் ஆகியோரை வக்கீல் புகழேந்தி நேற்று மதியம் சந்தித்து பேசினார். பின்னர் அவர் நிருபர்களிடம் கூறுகையில், சிறையில் நளினியை பரிசோதித்த டாக்டர், அவருக்கு கண்புரை பாதிப்புள்ளதால் அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார். எனவே, நளினியின் குடும்பத்தினர் மூலம் சிறைத்துறை தலைவரை சந்தித்து அறுவை சிகிச்சை செய்வது தொடர்பாக மனு அளிக்க உள்ளோம் என்றார். இதனிடையே கோர்ட் அனுமதியின்படி முருகன் மனைவி நளினியை நேற்று காலை 8.25 மணி முதல் 9.25 மணிவரை சந்தித்து பேசினார்.

