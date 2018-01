குஜராத் மருத்துவக்கல்லூரியில் எம்எஸ் படிக்கும் நெல்லை டாக்டர் தற்கொலை முயற்சி பேராசிரியர்கள் டார்ச்சரால் விபரீதம்

புளியங்குடி: குஜராத் மருத்துவக்கல்லூரியில் எம்எஸ் படிக்கும் நெல்லை டாக்டர், தூக்க மாத்திரை சாப்பிட்டு தற்கொலைக்கு முயன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் அருகே ஒத்தவீடு ராமேஸ்வரம் கிராமத்தை சேர்ந்த விவசாயி மாரியப்பன். இவரது மனைவி இந்திரா. இவர்களுக்கு முத்துக்குமார் (27), மாரிராஜ் (25), கார்த்திக்ராஜா (21) என 3 மகன்களும் கவிதா (23) என்ற மகளும் உள்ளனர். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மாரியப்பன் இறந்து விட்டார். மூத்த மகன் முத்துக்குமார் ஜப்பானில் வேலை பார்த்து வருகிறார். கவிதா எம்பில் முடித்துள்ளார். கார்த்திக்ராஜா நெல்லை அரசு மருத்துவக்கல்லூரியில் படித்து வருகிறார். மாரிராஜ் எம்பிபிஎஸ் முடித்து குஜராத்தில் உள்ள மருத்துவக்கல்லூரியில் எம்எஸ் இறுதியாண்டு படித்து வருகிறார். கல்லூரியில் அறுவை சிகிச்சை அரங்கில் நடைபெறும் செய்முறை வகுப்பில் மாரிராஜ் பங்கேற்க அங்குள்ள பேராசிரியர்கள் அனுமதிக்காததால் அவர் கடும் மனஉளைச்சலில் இருந்துள்ளார். கடந்த அக்டோபர் மாதம் ஊருக்கு வந்த மாரிராஜ், இதுபற்றி குடும்பத்தினரிடம் தெரிவித்து உள்ளார்.

இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் மாரிராஜ் கல்லூரி விடுதியில் அதிகளவு தூக்க மாத்திரை சாப்பிட்டு மயங்கினார். அவரை சக மாணவர்கள் மீட்டு அங்குள்ள மருத்துவமனையில் சேர்த்து உள்ளனர். இதுகுறித்து ஒத்தவீடு ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள அவரது குடும்பத்தினருக்கு முழுமையான தகவல் தெரியவில்லை. ஜப்பானில் உள்ள முத்துக்குமார், அவரது தாய் இந்திராவை தொடர்பு கொண்டு மாரிராஜ் தூக்க மாத்திரை சாப்பிட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாக மட்டும் தெரிவித்துள்ளார். இதுபற்றி கவிதா கூறுகையில், எனது அண்ணன் செல்போனுக்கு தொடர்பு கொண்டேன். ஆனால் யாரும் எடுக்கவில்லை என்று கண்ணீர் மல்க தெரிவித்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

According to the Gujarat College in MS paddy professors Dr. suicide attempt by monstrous torture

According to the Gujarat College in puliyangudi: Ms paddy, doctor, eating sleeping pill tharko